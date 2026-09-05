Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα την 90ή Διεθνή Έκθεση, με το κέντρο της πόλης να αντιμετωπίζει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας και της επίσκεψης του πρωθυπουργού.

Από τις 15:00 ξεκινά η σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό.

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πόλη για την επιτήρηση των πολυάριθμων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί από εργατικά σωματεία, αγρότες και φοιτητές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στις 20:00, εν μέσω ενός τεταμένου κλίματος.

Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω του περιφερειακού άξονα.

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Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σε ένα από τα πιο δύσκολα απογεύματα της χρονιάς από πλευράς κυκλοφορίας και ασφάλειας, καθώς ανοίγει τις πύλες της η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πολιτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

Το κέντρο της πόλης θα αρχίσει ουσιαστικά να αποκόπτεται από την κανονική κυκλοφορία από τις 15:00, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα συγκεντρώσεις εργαζομένων, συνδικάτων, αγροτών, φοιτητών και άλλων φορέων.

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Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., με drones, αυξημένους ελέγχους και ισχυρές δυνάμεις γύρω από τη ΔΕΘ και το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Η ώρα του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο

Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo και θα επισκεφθεί περίπτερα της Έκθεσης.

Η κεντρική εκδήλωση των εγκαινίων αρχίζει στις 19:30 και στις 20:00 ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα του Βελλίδειου για την καθιερωμένη ομιλία του, με το οικονομικό και πολιτικό ενδιαφέρον στραμμένο στις εξαγγελίες του.

Αύριο Κυριακή, στις 12:00, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Από τις 17:00 αρχίζουν οι μεγάλες συγκεντρώσεις

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Το απόγευμα δημιουργείται ένα πυκνό πλέγμα συγκεντρώσεων σε διαφορετικά σημεία του κέντρου.

Στις 17:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αγροτών στον Λευκό Πύργο.

Στις 17:30 το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία ΧΑΝΘ. Στο ίδιο σημείο έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.

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Στις 18:00 πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου.

Την ίδια ώρα, στις 18:00, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώνονται στην Καμάρα.

Η μεγάλη πρόκληση για τις αστυνομικές αρχές είναι ότι όλες αυτές οι συγκεντρώσεις και οι πορείες εξελίσσονται σχεδόν ταυτόχρονα και σε σχετικά μικρή απόσταση από τη ΔΕΘ και το Βελλίδειο.

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Από τις 15:00 κλείνει μεγάλο μέρος του κέντρου

Σύμφωνα με τις επίσημες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ., από τις 15:00 σήμερα και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες.

Μεταξύ αυτών είναι η Λεωφόρος Στρατού, η Γ΄ Σεπτεμβρίου, τμήματα των Βασ. Όλγας και Βασ. Γεωργίου, η Λεωφόρος Νίκης, η Κουντουριώτη, η Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Εγνατία, η Εθνικής Αμύνης, η Τσιμισκή, η Αγίου Δημητρίου, η Αγίας Σοφίας, η Παύλου Μελά, η Βενιζέλου και η Μανόλη Ανδρόνικου.

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Σε αρκετούς από αυτούς τους δρόμους ισχύουν ήδη απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης.

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Η Τροχαία συστήνει ουσιαστικά στους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο και προβλέπει διοχέτευση της κυκλοφορίας μέσω Περιφερειακής και άλλων εναλλακτικών αξόνων.

Για την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά προβλέπεται, ανάλογα με τις συνθήκες, η χρήση Κατσιμίδη – Περιφερειακής – Αγίου Δημητρίου – Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς ανατολικά η κυκλοφορία θα διοχετεύεται κυρίως μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής.

Οκτώ σταθμοί του Μετρό κλείνουν στις 15:00

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Η σημαντικότερη αλλαγή για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αφορά το Μετρό.

Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 15:00 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Δημοκρατίας – Βενιζέλου – Αγίας Σοφίας – Σιντριβάνι – Πανεπιστήμιο – Παπάφη – Ευκλείδης.

Οι υπόλοιποι σταθμοί θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στα τμήματα του δικτύου που παραμένουν σε λειτουργία.

Για την ώρα επαναλειτουργίας των οκτώ σταθμών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από τις εντολές της ΕΛ.ΑΣ. και την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Η ιδιαιτερότητα της φετινής ΔΕΘ είναι ότι το Μετρό έχει πλέον επεκταθεί μέχρι την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς να έχουν παραδοθεί μόλις στις 27 Αυγούστου.

Λεωφορεία με παρακάμψεις και καθυστερήσεις

Οι αποκλεισμοί των δρόμων στο κέντρο αναμένεται αναπόφευκτα να επηρεάσουν και τις λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από τις περιοχές των συγκεντρώσεων.

Καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται σταδιακά από την Τροχαία ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών, οι επιβάτες πρέπει να υπολογίζουν σε αλλαγές διαδρομών, παρακάμψεις και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά.

Μια Θεσσαλονίκη χωρισμένη στα δύο

Η εικόνα που θα διαμορφωθεί από το απόγευμα είναι ουσιαστικά μιας πόλης με δύο διαφορετικούς ρυθμούς.

Από τη μία, μέσα στη ΔΕΘ, τα εγκαίνια της 90ής διοργάνωσης, η οποία φέτος έχει τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, οι επιχειρηματικές αποστολές και η κεντρική πολιτική ομιλία του πρωθυπουργού.

Από την άλλη, έξω από το εκθεσιακό κέντρο, χιλιάδες διαδηλωτές, εργαζόμενοι, αγρότες, συνδικάτα και συλλογικότητες στους δρόμους.

Και ανάμεσά τους μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς και ένα πλέγμα κυκλοφοριακών αποκλεισμών που μετατρέπει την ευρύτερη περιοχή γύρω από τη ΔΕΘ και το Βελλίδειο σε «νεκρή ζώνη» για τα αυτοκίνητα για πολλές ώρες.

Για όποιον πρόκειται να κινηθεί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η βασική οδηγία είναι μία: μετά τις 15:00 η πρόσβαση με ΙΧ γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και απαιτείται συνεχής ενημέρωση για τις μεταβολές στην κυκλοφορία και στα μέσα μεταφοράς.