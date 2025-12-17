Για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατομμυρίων κατηγορείται ένας Έλληνας στην Γερμανία που τελικά συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη αφού είχε εκδοθεί σε βάρος τουευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Βάσει του εντάλματος συνελήφθη για φοροδιαφυγή, αδίκημα που φέρεται να διέπραξε την περίοδο 2021 έως το 2022.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληοφορίες, καθώς η δικογραφία έχει σχηματιστεί στη Γερμανία, ο 48χρονος κατηγορείται πως εισέπραττε επιστροφή ΦΠΑ για συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ, επρόκειτο δηλαδή για εικονικές συναλλαγές, με εικονικά τιμολόγια.

Σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία παράδοσής του, αν την αποδεχτεί και ο ίδιος, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Γερμανίας.