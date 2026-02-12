Απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου με δράστες 5 άτομα αποτυπώνει βίντεο.Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας φαίνονται 3 άνδρες να προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το αυτοκίνητο και όταν χτυπά ο συναγερμός ένας ακόμη τρέχει πανικόβλητος στο καπό να κόψει τα καλώδια του συναγερμού.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος περιγράφει όσα έζησε: «Άκουσα τον συναγερμό να χτυπάει αλλά δεν κινητοποιήθηκα απευθείας γιατί είναι κεντρικός ο δρόμος εκεί πέρα και θεώρησα ότι πέρασε κάποιο μηχανάκι και λόγω του θορύβου ξεκίνησε να χτυπάει ο συναγερμός. Στη συνέχεια καθώς έσπασαν το τελάρο της πόρτας και άκουσα τον θόρυβο τότε κατάλαβα ότι κάτι γίνεται και μετά εφόσον βγήκα έξω και τους είδα άρχισαν να τρέχουν και έφυγαν. Άρχισα να φωνάζω. Είναι 5 άτομα και αν δείτε το βίντεο όταν φεύγει το αυτοκίνητο με το οποίο ήρθαν είναι ίδιο με αυτό που πήγαν να κλέψουν»

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κλαπεί άλλα 5 ίδιου τύπου οχήματα τις τελευταίες 20 ημέρες από την ευρύτερη περιοχή.