Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα βρίσκεται η 45χρονη γυναίκα, που τραυματίστηκε, χθες, Σάββατο όταν έπεσε πάνω της τμήμα της οροφής καταστήματος σε εμπορικό κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

“Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα. Ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή. Μετά γιατροί μου έδειξαν την οροφή πώς ήταν και αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα καν να την δω εκείνη την ώρα περιγράφει η γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή του Mega “Εξελίξεις τώρα”.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα . “Τώρα περιμένω στο νοσοκομείο να μου φέρουνε νάρθηκα στην πλάτη. Θα το φοράω τουλάχιστον 4 μήνες. Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα” λέει.

“Θα κινηθώ νομικά”

“Είναι τραγικό. Και πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια δίπλα μου. Δηλαδή μπορεί να ήταν 7, 8 χρονών. Δηλαδή πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει κιόλας που είναι και πιο μικροσκοπικά, ετσι; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους. Όποιος θα είναι, η κατασκευαστική φταίει, ο κόσμος φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει γι’ αυτό το πράγμα. Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου αυτή την στιγμή και είμαι 45 χρόνων” καταλήγει η γυναίκα.

Βίντεο λίγα λεπτά μετά το συμβάν στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό

Η εταιρεία LAMDA MALLS, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τα ακόλουθα:

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη).

Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο.

Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.

Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού».