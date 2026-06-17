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Τροχαίο ατύχημα με τραυματία ένα 10χρονο παιδί σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν με το ποδήλατό του στην περιοχή όπου κατοικεί, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο κατά τη διέλευσή του από διασταύρωση σε δρόμο με κατηφορική κλίση.

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Από τη σύγκρουση το παιδί υπέστη κακώσεις στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφεραν τον 10χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, η κατάσταση του παιδιού δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται ελαφρύς. Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ