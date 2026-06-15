Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με δάκρυα χαράς, αγκαλιές και έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη το οδοιπορικό του Θεσσαλονικιού που διένυσε με τα πόδια τη διαδρομή από την Κολωνία της Γερμανίας. Μετά από 77 ημέρες στον δρόμο, έφτασε στον προορισμό του, έχοντας δώσει τη δική του μάχη με τις δυσκολίες και τα προσωπικά του όρια.

Έχοντας διανύσει 2.200 χιλιόμετρα, περνώντας από αυτοκινητοδρόμους, δάση και βουνά, πόλεις και χωριά, ο Άκης, γνωστός ως Bulletproof Metamorpfosis ολοκλήρωσε τη διαδρομή του το βράδυ της Κυριακής (14/6) στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε όσους που παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: thesspost.gr Πηγή: thesspost.gr

Κουρασμένος από το απαιτητικό ταξίδι αλλά γεμάτος από την αγάπη που έχει λάβει, λέει στο ThessPost.gr ότι αυτή η αποστολή ήταν μόνο η αρχή, ενώ δηλώνει ευγνώμων για την υποστήριξη του κόσμου.

Από την ημέρα που πάτησε Ελλάδα μέχρι να φτάσει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όλο και περισσότεροι τον σταματούσαν στον δρόμο, ζητώντας του μια σέλφι και ευχόμενοι καλή διαδρομή. Ακόμη και οι αστυνομικοί στα σύνορα τον αναγνώρισαν, λέγοντάς του πως παρακολουθούν το ταξίδι του στο TikTok.

«Αυτή δεν ήταν απλά μια πορεία, ήταν η ολοκλήρωση μιας υπόσχεσης και το δικό μου μήνυμα κατά του εθισμού. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που με στήριξε, στους γονείς μου και στον αδερφό μου, στα παιδιά στη Γερμανία, και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τα υπέροχα μηνύματα αγάπης και στήριξης που πήρα, και να ξέρετε, το metamorphosis μόλις ξεκίνησε. Και συνεχίζουμε!», λέει.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)