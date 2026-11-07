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Η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη ενός μυστηριώδους πλαστού διαβατηρίου, μιας τραπεζικής θυρίδας με 100.000 ευρώ και επιχειρηματικών επαφών της αγνοούμενης στην Αλβανία.

Παράλληλα, το διαβατήριο της γυναίκας εντοπίστηκε καταστραμμένο στο Άλσος Γαλατσίου, ενώ το κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε στην πλατεία Αττικής, έχοντας αλλάξει χέρια.

Ο σύζυγός της αποκλείει το ενδεχόμενο οικειοθελούς φυγής, καθώς τα προσωπικά της έγγραφα και η άδεια εργασίας της δεν έχουν βρεθεί.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να συνθέσουν τα αντιφατικά αυτά στοιχεία και να εντοπίσουν τα ίχνη της.

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Νέα, αναπάντητα ερωτήματα προστίθενται στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, καθώς η δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» έφερε στο φως στοιχεία που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Ένα ταξιδιωτικό έγγραφο με τη φωτογραφία της αλλά διαφορετικό όνομα, μια τραπεζική θυρίδα με 100.000 ευρώ, αλλά και επιχειρηματικές επαφές στην Αλβανία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σκηνικό.

Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα και έκτοτε δεν έχει υπάρξει επιβεβαιωμένο ίχνος ζωής της. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, δηλώνει πλέον ότι δεν πιστεύει πως η γυναίκα του βρίσκεται στη ζωή, την ώρα που οι νέες πληροφορίες ανοίγουν διαφορετικές κατευθύνσεις στην έρευνα.

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Το μυστηριώδες διαβατήριο με διαφορετική ταυτότητα

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή ήταν η φωτογραφία ενός διαβατηρίου που φέρεται να είναι πλαστό. Το έγγραφο απεστάλη από άγνωστη πηγή, η οποία ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της.

Στη φωτογραφία του διαβατηρίου εμφανίζεται η ίδια η Γιου Τινγκ, ωστόσο ως κάτοχος αναγράφεται μια διαφορετική ταυτότητα: «Λι Φανγκ» (Li Fang). Ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως η ημερομηνία γέννησης, φαίνεται να αντιστοιχούν σε εκείνα της αγνοούμενης.

Ακόμη πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, το συγκεκριμένο έγγραφο φέρεται να εκδόθηκε περίπου έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Οι έλεγχοι που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή σε ελληνικές βάσεις δεδομένων και σε χώρες της Συνθήκης Σένγκεν δεν εντόπισαν αντιστοιχία του αριθμού του διαβατηρίου με το όνομα «Λι Φανγκ» ή με άλλο καταχωρισμένο πρόσωπο. Δεν προέκυψε, επίσης, καταγεγραμμένη διέλευση από τα ελληνικά σύνορα με τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Παραμένει άγνωστο ποιος έστειλε τη φωτογραφία και κυρίως από πού προήλθε το έγγραφο.

Τα 100.000 ευρώ που βρέθηκαν σε τραπεζική θυρίδα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και μια τραπεζική θυρίδα στο όνομα της 50χρονης, στην οποία, σύμφωνα με τον σύζυγό της, βρέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά.

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Ο Βασίλης Καραβασίλης υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την ύπαρξή της από τις Αρχές και πως δεν γνώριζε ούτε ότι η σύζυγός του διατηρούσε θυρίδα ούτε από πού προέρχονταν τα χρήματα.

Όπως ανέφερε, μέσα από την έρευνα αποκαλύπτονται πλευρές της ζωής της για τις οποίες ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί. Μάλιστα, στην εκπομπή μεταφέρθηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία στη θυρίδα υπήρχε και ένα ακόμη στοιχείο που ενδέχεται να έχει σημασία για την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί περί τίνος πρόκειται.

Το διαβατήριο που κατέληξε κομματιασμένο στο Άλσος Γαλατσίου

Η τελευταία επιβεβαιωμένη εικόνα της Γιου Τινγκ καταγράφηκε στις 20 Μαΐου. Στις 09:55 το πρωί, κάμερα ασφαλείας την έδειξε να απομακρύνεται από το σπίτι της στη Λούτσα, φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας ένα μικρό τσαντάκι.

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Στις 11:10 επικοινώνησε με τον σύζυγό της μέσω WeChat και του έστειλε έγγραφα που είχε παραλάβει από τον Δήμο. Αυτή ήταν και η τελευταία γνωστή επικοινωνία τους.

Σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, το διαβατήριό της εντοπίστηκε σε κομμάτια στο Άλσος Γαλατσίου. Το πρώτο τμήμα βρήκε ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, ενώ τα υπόλοιπα υπολείμματα εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή.

Ο σύζυγός της επέστρεψε στο σημείο μαζί με την τηλεοπτική κάμερα, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα του δεν είχε κάποιον γνωστό λόγο να βρεθεί εκεί.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος καταστροφής του εγγράφου, καθώς τα κομμάτια παραπέμπουν σε χρήση καταστροφέα χαρτιών. Ο Καραβασίλης αναρωτήθηκε γιατί κάποιος να επιλέξει αυτή τη διαδικασία αντί να κάψει το διαβατήριο, ενώ δεν θεωρεί πιθανό η ίδια η σύζυγός του να σκηνοθέτησε την εξαφάνισή της.

Όπως ανέφερε, οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι στα κομμάτια υπήρχε γενετικό υλικό της Γιου Τινγκ. Δεν ήταν, ωστόσο, σε θέση να διευκρινίσει αν εντοπίστηκε DNA και άλλου προσώπου.

Η διαδρομή του κινητού από την πλατεία Αττικής

Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ αφορά το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης, το οποίο βρέθηκε στις 22 Ιουλίου στην πλατεία Αττικής.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο σύζυγός της, τη συσκευή φέρεται να εντόπισε αρχικά ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος στη συνέχεια την πούλησε σε έναν Αλβανό.

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Το τηλέφωνο ήταν ενεργοποιημένο και είχε μπαταρία, παρέμενε όμως κλειδωμένο. Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας εντοπίστηκε ο άνδρας που φέρεται να το αγόρασε και να προχώρησε στην επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της συσκευής. Όπως ανέφερε ο Καραβασίλης, και οι δύο άνδρες έχουν κληθεί επανειλημμένα από τις Αρχές για να δώσουν εξηγήσεις.

Οι επιχειρηματικές κινήσεις στην Αλβανία

Η έρευνα του «Φως στο Τούνελ» επεκτάθηκε και στην Αλβανία, όπου η Γιου Τινγκ φαίνεται πως είχε αναπτύξει επαγγελματικές σχέσεις και συζητούσε πιθανές επενδύσεις.

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Στο Κούτσοβο, δημοσιογραφική αποστολή με τη συνεργασία της δημοσιογράφου Ντοριέλας Τσούλε από το Top Channel συνάντησε επιχειρηματία που διατηρεί ξενοδοχείο και είχε γνωρίσει την 50χρονη μέσω συγγενικού του προσώπου, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, είχαν συζητήσει διάφορες επιχειρηματικές προοπτικές, ανάμεσά τους και τη δημιουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού. Περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση, η Γιου Τινγκ είχε επισκεφθεί το ξενοδοχείο μαζί με την πεθερά της και έναν Κινέζο επενδυτή, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ακόμη ότι η γυναίκα τού είχε συστήσει δύο Κινέζους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι επρόκειτο να εργαστούν ως μάγειρες στο ξενοδοχείο, χωρίς τελικά να εμφανιστούν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του ότι είχε ενημερώσει για την υπόθεση τόσο την αστυνομία όσο και τις αλβανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες, όπως υποστήριξε, είχαν επίσης επισκεφθεί την περιοχή.

Το ταξίδι στην Κίνα και η επιθυμία για δεύτερη άδεια παραμονής

Ο ίδιος επιχειρηματίας περιέγραψε τη σχέση του με τη Γιου Τινγκ ως φιλική, αποκαλύπτοντας ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στην Κίνα για δέκα ημέρες, εξετάζοντας παράλληλα εμπορικές ευκαιρίες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επιθυμία της να αποκτήσει άδεια παραμονής στην Αλβανία, παρά το γεγονός ότι διέθετε ήδη αντίστοιχο έγγραφο στην Ελλάδα.

Όταν τη ρώτησε γιατί χρειαζόταν και δεύτερη άδεια, εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Θέλω να τα έχω».

Η δημοσιογραφική αποστολή αναζήτησε επιπλέον πληροφορίες στο Μπόγκοβε, όπου υπήρχαν αναφορές για επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της εμφιάλωσης νερού. Εργαζόμενος της περιοχής επιβεβαίωσε ότι γίνονταν σχετικές συζητήσεις εδώ και τέσσερις με πέντε μήνες, χωρίς όμως να μπορεί να αναγνωρίσει τη Γιου Τινγκ από φωτογραφία.

Στην Κορυτσά εξετάστηκε, επίσης, πληροφορία για πιθανή επαφή της με επιχείρηση συσκευασίας μήλων τον Αύγουστο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρνήθηκε ότι τη γνώριζε ή ότι είχε απασχολήσει Κινέζο εργαζόμενο. Έτσι, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε.

Γιατί ο σύζυγός της δεν πιστεύει ότι έφυγε για την Αλβανία

Παρά τις επαγγελματικές επαφές και τις πιθανές επενδύσεις της Γιου Τινγκ στη γειτονική χώρα, ο Βασίλης Καραβασίλης απορρίπτει το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς από την Ελλάδα.

Όπως εξήγησε, η άδεια εργασίας της βρισκόταν στην τσάντα που είχε μαζί της την ημέρα που εξαφανίστηκε, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Επιπλέον, θεωρεί ότι η απουσία του διαβατηρίου της, το οποίο βρέθηκε αργότερα καταστραμμένο στο Γαλάτσι, δεν συνάδει με το σενάριο μιας οργανωμένης αναχώρησης προς την Αλβανία.

Η υπόθεση εξακολουθεί να περιβάλλεται από πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Το δεύτερο διαβατήριο με διαφορετικό όνομα, τα χρήματα στη θυρίδα, τα κομμάτια του πραγματικού διαβατηρίου, το κινητό που πέρασε από διαφορετικά χέρια και οι επιχειρηματικές επαφές στην Αλβανία αποτελούν στοιχεία που καλούνται πλέον να συνθέσουν οι Αρχές.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναλλοίωτο: πού βρίσκεται η Γιου Τινγκ και τι συνέβη μετά την τελευταία επικοινωνία της με τον σύζυγό της, το πρωί της 20ής Μαΐου;