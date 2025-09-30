Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα, καθώς άτομο έχει εγκλωβιστεί σε μεγάλο βάθος, σε σπηλιά η οποία βρίσκεται στο δρόμο Γόννων-Καλλιπεύκης.

Ο άνδρας φέρεται να έχει παγιδευτεί σε βάθος 22 μέτρων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε παρέα 4-5 ατόμων, πιθανότατα χρυσοθήρων, που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ειδικότερα, ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό. Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρουν αυτή την ώρα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Πηγή: Onlarissa