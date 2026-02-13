Εκπαιδευτικές βολές με οπλικά συστήματα πεζικού πραγματοποίησαν από τις 2 έως τις 13 Φεβρουαρίου στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου οι εκπαιδευόμενοι ανθυπολοχαγοί και μόνιμοι λοχίες Τάξης 2025, των Βασικών Τμημάτων της Σχολής Πεζικού στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια των βολών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους, στη χρησιμοποίηση όλων των οπλικών συστημάτων του Πεζικού.

Advertisement

Advertisement

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 57 ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από τη Μολδαβία, 33 ,. λοχίες (ΠΖ) εκ των οποίων 14 από την Κύπρο, 10 μ. λοχίες (ΥΓ) και 1 μ. λοχίας (ΤΔ).