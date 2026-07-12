Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση για φθορές στο ακίνητό του που υπερβαίνουν τη φυσιολογική χρήση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο ενοικιαστής ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, κακή χρήση ή αυθαίρετες επεμβάσεις στο μίσθιο ακίνητο κατά την παραμονή του.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προτείνει την καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου με φωτογραφίες και τεχνική έκθεση κατά την παράδοση.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση για την κάλυψη των ζημιών, ενώ αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ακολουθεί η εξώδικη ή δικαστική οδός.

Η ύπαρξη έγγραφης σύμβασης με σαφείς όρους και ο προσεκτικός έλεγχος πριν από την επιστροφή της εγγύησης αποτελούν απαραίτητα βήματα προστασίας.

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Όταν ένας ενοικιαστής φεύγει και το ακίνητο έχει φθορές που ξεπερνούν τη φυσιολογική χρήση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση.

Όμως, ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινίζεται είναι το πότε θεωρούνται οι ζημιές ευθύνη του ενοικιαστή και πώς μπορεί να κινηθεί ο ιδιοκτήτης;

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος, όσον αφορά τις ζημιές που αποζημιώνονται.

Συγκεκριμένα, ευθύνη ενοικιαστή υπάρχει όταν υπάρχουν κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ., ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ., πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου), τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση, ή αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).

Από την άλλη, δεν αποζημιώνεται η φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ., ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).

Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης

Όπως τονίζεται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για να διεκδικήσει την αποζημίωση ο ιδιοκτήτης, πρέπει να έχει προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμη η καταγραφή ζημιών κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου, με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή, αλλά και με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κ.λπ.).

Παράλληλα, ένα «εργαλείο» είναι η χρήση της εγγύησης, η οποία μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών. Πάντως, αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

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Τέλος, αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία, ενώ τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο με αγωγή αποζημίωσης αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση, στις συμβουλές που δίνονται προς τους ιδιοκτήτες, είναι η καταγραφή της αρχικής κατάστασης του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή), να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών αλλά και να μην παραδίδεται πίσω η εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος. Τέλος, υπάρχει προτροπή ώστε να ζητηθεί νομική υποστήριξη πριν προχωρήσει κάποιος σε περαιτέρω ενέργειες.

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