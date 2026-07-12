Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση για φθορές στο ακίνητό του που υπερβαίνουν τη φυσιολογική χρήση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
- Ο ενοικιαστής ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, κακή χρήση ή αυθαίρετες επεμβάσεις στο μίσθιο ακίνητο κατά την παραμονή του.
- Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προτείνει την καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου με φωτογραφίες και τεχνική έκθεση κατά την παράδοση.
- Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση για την κάλυψη των ζημιών, ενώ αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ακολουθεί η εξώδικη ή δικαστική οδός.
- Η ύπαρξη έγγραφης σύμβασης με σαφείς όρους και ο προσεκτικός έλεγχος πριν από την επιστροφή της εγγύησης αποτελούν απαραίτητα βήματα προστασίας.
Όταν ένας ενοικιαστής φεύγει και το ακίνητο έχει φθορές που ξεπερνούν τη φυσιολογική χρήση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση.
Όμως, ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινίζεται είναι το πότε θεωρούνται οι ζημιές ευθύνη του ενοικιαστή και πώς μπορεί να κινηθεί ο ιδιοκτήτης;
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος, όσον αφορά τις ζημιές που αποζημιώνονται.
Συγκεκριμένα, ευθύνη ενοικιαστή υπάρχει όταν υπάρχουν κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ., ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ., πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου), τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση, ή αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).
Από την άλλη, δεν αποζημιώνεται η φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ., ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).
Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης
Όπως τονίζεται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για να διεκδικήσει την αποζημίωση ο ιδιοκτήτης, πρέπει να έχει προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμη η καταγραφή ζημιών κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου, με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή, αλλά και με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κ.λπ.).
Παράλληλα, ένα «εργαλείο» είναι η χρήση της εγγύησης, η οποία μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών. Πάντως, αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.
Τέλος, αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία, ενώ τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο με αγωγή αποζημίωσης αν δεν υπάρξει συμφωνία.
Σε κάθε περίπτωση, στις συμβουλές που δίνονται προς τους ιδιοκτήτες, είναι η καταγραφή της αρχικής κατάστασης του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή), να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών αλλά και να μην παραδίδεται πίσω η εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος. Τέλος, υπάρχει προτροπή ώστε να ζητηθεί νομική υποστήριξη πριν προχωρήσει κάποιος σε περαιτέρω ενέργειες.