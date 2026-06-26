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Οι τιμές των νησιών παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά ποσά για απλές εκτάσεις και φτάνοντας σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο επιχειρηματίας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία μετά από προσωπικές δυσκολίες, εμπνεόμενος από την εργασία του ως ξεναγός στον Καναδά.

Οι πελάτες της εταιρείας αναζητούν κυρίως την ιδιωτικότητα και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πραγματοποιώντας τις αγορές τους με πληρωμές τοις μετρητοίς.

Η ζήτηση για ιδιωτικά νησιά αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς πολλοί εύποροι ενδιαφερόμενοι αναζητούσαν ασφαλή και απομονωμένα καταφύγια.

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Από έναν απομονωμένο τροπικό παράδεισο μέχρι ένα νησί εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις Μαλδίβες, ο Κρις Κρόλοου έχει μετατρέψει την αγορά και πώληση ιδιωτικών νησιών σε… επάγγελμα.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες του κόσμου στον συγκεκριμένο τομέα, εξυπηρετώντας πελάτες που αναζητούν το δικό τους κομμάτι γης στη μέση του ωκεανού.

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Ο Κρόλοου είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Private Islands, η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο περίπου 800 ιδιωτικών νησιών προς πώληση ή ενοικίαση. Οι επιλογές κυμαίνονται από οικονομικότερα νησιά, όπως ένα ακατοίκητο στον Παναμά με τιμή εκκίνησης τα 49.900 δολάρια, έως πολυτελείς εκτάσεις στις Μαλδίβες που κοστολογούνται στα 450 εκατ. δολάρια.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι περισσότεροι πελάτες του είναι εύποροι Αμερικανοί, ωστόσο επιμένει πως η αγορά ενός ιδιωτικού νησιού δεν απαιτεί μόνο μεγάλα κεφάλαια, αλλά και διάθεση για κάτι διαφορετικό και τολμηρό.

Από την έλλειψη στέγης στον κόσμο των ιδιωτικών νησιών

Η πορεία του Κρις Κρόλοου μόνο συνηθισμένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Σε ηλικία μόλις 14 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του και πέρασε περίπου έναν χρόνο ζώντας στους δρόμους του Καναδά. Όταν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, αγόρασε ένα αεροπορικό εισιτήριο για το Λονδίνο, αναζητώντας μια νέα αρχή.

Αργότερα επέστρεψε για σύντομο χρονικό διάστημα στον Καναδά με στόχο να ολοκληρώσει τις σπουδές του, όμως σύντομα πήρε ξανά την απόφαση να εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ηλικία 18 ετών εργάστηκε στον χώρο της εστίασης, όπου απέκτησε πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.

Η ενασχόλησή του με τη φιλοξενία τον οδήγησε τελικά στον τουρισμό, έναν κλάδο που, όπως διαπίστωσε, ταίριαζε περισσότερο στην προσωπικότητά του. Έτσι έκανε τα πρώτα του βήματα ως ξεναγός, αναλαμβάνοντας να συνοδεύει Ευρωπαίους ταξιδιώτες που επιθυμούσαν να γνωρίσουν τη Βόρεια Αμερική.

Η ιδέα που τον έκανε πρωτοπόρο στην αγορά των ιδιωτικών νησιών

Ο Κρις Κρόλοου δραστηριοποιείται στην αγορά ιδιωτικών νησιών εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, παρότι δεν είχε καμία εμπειρία στον χώρο των ακινήτων όταν ξεκίνησε. Η έμπνευση ήρθε στα 19 του χρόνια, όταν εργαζόταν ως ξεναγός στον Καναδά, συνοδεύοντας ομάδες Ευρωπαίων ταξιδιωτών που αναζητούσαν απομονωμένα νησιά και εμπειρίες κοντά στη φύση.

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Βλέποντας ότι οι επισκέπτες πλήρωναν χιλιάδες δολάρια για τέτοιες εκδρομές, ενώ η ενοικίαση ενός νησιού κόστιζε ελάχιστα, αντιλήφθηκε ότι υπήρχε μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία. Δημιούργησε έτσι μια ιστοσελίδα με διαθέσιμα ιδιωτικά νησιά προς πώληση.

Η μεγάλη καμπή ήρθε όταν ιδιοκτήτης νησιού στο Μπελίζ του πρότεινε να αναλάβει την πώλησή του με προμήθεια αντί για διαφημιστική χρέωση. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποφέροντάς του αμοιβή 60.000 δολαρίων. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η Private Islands, η οποία εξελίχθηκε σταδιακά σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες πώλησης ιδιωτικών νησιών παγκοσμίως.

Οι δισεκατομμυριούχοι δεν αγοράζουν απλώς γη, αλλά έναν τρόπο ζωής

Σύμφωνα με τον Κρις Κρόλοου, η αγορά των ιδιωτικών νησιών λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς κανόνες από την παραδοσιακή αγορά ακινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη και αναζητούν το ιδανικό νησί ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκεται. Πρόκειται κυρίως για ιδιαίτερα εύπορους αγοραστές, οι οποίοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους χωρίς τραπεζικό δανεισμό, πληρώνοντας συνήθως τοις μετρητοίς.

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Όπως επισημαίνει, οι περισσότεροι έχουν στενή σχέση με τη θάλασσα και τη ναυσιπλοΐα, καθώς η κατοχή ενός ιδιωτικού νησιού προϋποθέτει εξοικείωση με τη ζωή στο νερό και τις μετακινήσεις με σκάφος.

Ο ίδιος θεωρεί πως οι πελάτες του δεν επενδύουν μόνο σε μια έκταση γης, αλλά σε έναν τρόπο ζωής και στην αίσθηση της απόλυτης ιδιωτικότητας. Μάλιστα, η πανδημία του Covid-19 εκτόξευσε τη ζήτηση, καθώς πολλοί αναζητούσαν απομονωμένα και ασφαλή καταφύγια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αρκετοί αναζητούσαν να αγοράσουν ακόμη και νησιά που δεν είχαν καν βγει προς πώληση, μετατρέποντας την αγορά σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στον κόσμο.

(Με πληροφορίες από Telegraph, Business Insider)

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