Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα της Aurora Digital Marketing αποκαλύπτει τις συνήθειες των Ελλήνων το καλοκαίρι του 2026, αναλύοντας χιλιάδες αναζητήσεις στην Google σχετικά με τις διακοπές και την καθημερινότητα.

Τα ταξίδια και τα είδη παραλίας αποτελούν το 75% του συνολικού όγκου αναζητήσεων, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα μαγιό να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ο ισχυρότερος νησιωτικός προορισμός, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στις αναζητήσεις για κλιματιστικά και αντηλιακά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Το ενδιαφέρον των χρηστών επεκτείνεται επίσης σε θέματα επικαιρότητας, αθλητικά γεγονότα, καθώς και σε δημοφιλείς μουσικές επιλογές, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της περιόδου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί πλέον να «διαβαστεί» και μέσα από μία οθόνη. Τι γράφουμε στο Google πριν κλείσουμε βαλίτσες, τι αγοράζουμε για την παραλία, πώς αναζητούμε λίγη δροσιά μέσα στον καύσωνα και πού θέλουμε να ταξιδέψουμε;

Έρευνα της Aurora Digital Marketing ανέλυσε περίπου 7.000 αναζητήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 800.000 αναζητήσεις τον μήνα. Και το αποτέλεσμα είναι ένας αρκετά χαρακτηριστικός χάρτης του ελληνικού καλοκαιριού του 2026.

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Πρώτα απ’ όλα: Διακοπές

Τα ταξίδια και οι διακοπές καταλαμβάνουν το 42,9% του δείγματος, με περίπου 343.140 εκτιμώμενες μηνιαίες αναζητήσεις. Αν προστεθούν και τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας, οι δύο κατηγορίες φτάνουν περίπου στο 75% του συνόλου.

Πρωταθλητής είναι το «ακτοπλοϊκά εισιτήρια» με 204.100 αναζητήσεις τον μήνα. Ακολουθούν τα μαγιό με 141.930, τα αεροπορικά εισιτήρια με 114.340 και τα γυαλιά ηλίου με 112.290.

Εντυπωσιακό είναι ότι οι Έλληνες αρχίζουν να σκέφτονται το καλοκαίρι πολύ πριν φτάσει ο Ιούνιος. Τα γυαλιά ηλίου ανεβαίνουν στις αναζητήσεις από τον Μάρτιο, ενώ τα ακτοπλοϊκά και τα αντηλιακά παίρνουν μπροστά από τον Απρίλιο. Τα ακτοπλοϊκά κορυφώνονται τον Ιούλιο.

Ποια νησιά ψάξαμε

Η Κρήτη είναι ο ισχυρότερος νησιωτικός προορισμός στο συγκεκριμένο δείγμα, με 18.950 αναζητήσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση. Το 72% αφορά αεροπορική σύνδεση και το 28% πλοίο.

Για Σύρο, Τήνο, Αίγινα, Νάξο, Άνδρο και Κύθνο το ενδιαφέρον στρέφεται πολύ περισσότερο στα ακτοπλοϊκά, ενώ για Ρόδο και Σαντορίνη υπερισχύουν οι αναζητήσεις για αεροπορική μετάβαση.

Η εικόνα της φετινής τουριστικής αγοράς δείχνει παράλληλα ιδιαίτερη δυναμική για Πάρο και Νάξο, που εμφανίζονται κερδισμένες στις κρατήσεις και στη διεθνή ζήτηση, δίπλα στα παραδοσιακά ισχυρά ονόματα της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

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Μαγιό, γυαλιά και… κλιματιστικό

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι η παραλία. Τα μαγιό φτάνουν τις 141.930 μηνιαίες αναζητήσεις, ενώ τα γυαλιά ηλίου τις 112.290. Μαζί ξεπερνούν τις 254.000.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος μεγάλος πρωταγωνιστής: η ζέστη. Οι αναζητήσεις για κλιματιστικά αυξήθηκαν κατά 22,1%, την ώρα που οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες μειώθηκαν κατά 30,6%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα αντηλιακά κατά 17,3% και το παγωτό κατά 14,7%.

Τι διαβάσαμε περισσότερο

Οι αναζητήσεις του καλοκαιριού δεν περιορίστηκαν βέβαια στις αγορές. Η καθημερινή επικαιρότητα δημιουργεί συνεχώς μεγάλες αιχμές ενδιαφέροντος: πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, αθλητισμός, πολιτική και πρόσωπα της τηλεόρασης και της δημόσιας ζωής περνούν διαδοχικά στις τάσεις.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρόσφατες ελληνικές τάσεις της Google εμφανίζονται με χιλιάδες αναζητήσεις θέματα που σχετίζονται με πυρκαγιές, αθλητικές ειδήσεις και πρόσωπα της επικαιρότητας.

Χρειάζεται πάντως μια σημαντική διευκρίνιση: το Google Trends καταγράφει κυρίως αναζητήσεις και απότομες αυξήσεις ενδιαφέροντος, όχι έναν ενιαίο επίσημο πίνακα με τα «περισσότερο διαβασμένα άρθρα» όλων των ελληνικών ενημερωτικών ιστοσελίδων.

Τα τραγούδια του καλοκαιριού

Στη μουσική, οι ελληνικές summer playlists του 2026 δίνουν μια καλή εικόνα των κομματιών που κυκλοφόρησαν περισσότερο μέσα στη σεζόν. Ανάμεσα στους τίτλους που συναντώνται στις δημοφιλείς καλοκαιρινές λίστες βρίσκονται το «Safari» της Ρίας Ελληνίδου, το «Ainte» των FY, Ρίας Ελληνίδου και BLVD, το «OLO PIO PANO» της Άννας Βίσση, το «Ένοχο Κορμί» του Νίκου Οικονομόπουλου και το «Granita Lemoni» της Marseaux.

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Δεν πρόκειται, ωστόσο, για επίσημη κατάταξη των ελληνικών αναζητήσεων της Google — τέτοιος συνολικός πίνακας για ολόκληρο το καλοκαίρι του 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί — αλλά για την εικόνα που δίνουν οι τρέχουσες μουσικές λίστες και τάσεις.

Και τι βλέπαμε στις οθόνες

Το καλοκαίρι του 2026 είχε πλούσια κινηματογραφική και streaming παραγωγή. Διεθνώς, στις μεγάλες θερινές κυκλοφορίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα Disclosure Day, Scary Movie, Mortal Kombat II και Supergirl, ενώ στις σειρές που τράβηξαν έντονο ενδιαφέρον μέσα στη χρονιά βρίσκονται παραγωγές όπως House of the Dragon, Silo και The Bear.

Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε το «δημοφιλές» από το «περισσότερο αναζητημένο»: τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή ελληνική κατάταξη Google για ταινίες και σειρές ολόκληρου του καλοκαιριού.

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Ένα καλοκαίρι γραμμένο στη μηχανή αναζήτησης

Το συμπέρασμα είναι ότι η Google λειτουργεί πλέον σαν ένας τεράστιος καθρέφτης των καθημερινών μας συνηθειών. Πρώτα ψάχνουμε πώς θα φύγουμε, μετά πού θα πάμε, τι θα φορέσουμε, πώς θα προστατευτούμε από τον ήλιο και πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζέστη.

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Και κάπου ανάμεσα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, την Κρήτη, τα μαγιό, το κλιματιστικό, τα τραγούδια και τις σειρές βρίσκεται η ψηφιακή ακτινογραφία του ελληνικού καλοκαιριού του 2026.

Μια ακτινογραφία που αποδεικνύει ότι οι διακοπές αρχίζουν πολύ πριν μπούμε στο πλοίο: αρχίζουν από το πρώτο «κλικ» στην αναζήτηση.

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