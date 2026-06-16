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Για τις ψεύτικες εικόνες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και την παρουσίαζαν σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως, κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο κατασκευασμένες εικόνες που την έδειχναν να βρίσκεται στην εντατική και να κλαίει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 16 Ιουνίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους ψευδείς εικόνες, ιδιαίτερα στα παιδιά των δημοσίων προσώπων. Όπως τόνισε, τα παιδιά συχνά επηρεάζονται από όσα βλέπουν και όχι από όσα τους εξηγούν οι γονείς τους.

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«Τα παιδιά πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Δεν θα πιστέψουν αυτό που δεν βλέπουν. Όταν μέσα στο σπίτι σου όλα είναι καλά, δεν θα πιστέψω ένα περιοδικό ή μια φήμη. Τώρα όμως κάνουν και AI και σε βάζουν σε διάφορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε μάλιστα ότι αντίκρισε εικόνες που είχαν δημιουργηθεί ψηφιακά και απεικόνιζαν ανύπαρκτες στιγμές από τη νοσηλεία του συζύγου της. «Έχω δει τον εαυτό μου να κλαίει μέσα στην εντατική, να κλαίει έξω από την εντατική. Έχω δει τον άντρα μου σε καροτσάκι μέσα στην εντατική, έξω από την εντατική, διασωληνωμένο επίσης. Με AI», είπε, σημειώνοντας πως δεν έχει προχωρήσει σε νομικές κινήσεις καθώς προτεραιότητά της παραμένει η οικογένειά της.

Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε εμβολισμό. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε στον «Ευαγγελισμό» και παρέμεινε για 26 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πριν μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα και στις 14 Ιουνίου πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν.

Μία ημέρα αργότερα, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο πλατό του «Happy Day» και μίλησε για τους δύσκολους μήνες που πέρασε η οικογένειά της. Συγκινημένη, ανέφερε πως παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν έχασε την πίστη της ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα ούτε η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη. Πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά», είπε.

Η δημοσιογράφος εξήγησε επίσης πως βρισκόταν καθημερινά δίπλα στον σύζυγό της, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που έλαβε από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση απέναντι στα παιδιά τους. Όπως είπε, δεν θέλησε να δουν τον πατέρα τους σε μια εικόνα που θεωρούσε προσωρινή και δύσκολη να διαχειριστούν.

«Ποτέ δεν άφησα να περάσει από το μυαλό τους κάτι αρνητικό. Τους έλεγα ότι θέλει χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Εφόσον αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, θα πρέπει να έχουν την εικόνα που είχαν για τον πατέρα τους», ανέφερε.