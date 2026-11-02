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Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου είχε άρωμα… Χάλογουιν, με την Ελένη Φουρέιρα και την Κόνι Μεταξά να διοργανώνουν ένα εντυπωσιακό θεματικό πάρτι.

Οι δύο τραγουδίστριες υποδέχτηκαν αγαπημένους φίλους, με έμπνευση από τη δημοφιλή σειρά American Horror Story, καλώντας τους να μπουν στο κλίμα της γιορτής μέσα από πρωτότυπες και ευφάνταστες μεταμφιέσεις.

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Μέσα από τα stories που αναρτήθηκαν στα social media, αποκαλύφθηκαν τόσο το σκηνικό τρόμου που είχε διαμορφωθεί για την περίσταση όσο και οι εμφανίσεις των καλεσμένων. Τις εντυπώσεις έκλεψαν, φυσικά, οι δύο οικοδέσποινες, ενώ αρκετοί από τους φίλους τους επέλεξαν ανατρεπτικές στολές, ακολουθώντας το horror concept της βραδιάς.