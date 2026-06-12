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Νέο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πραγματοποιεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ολοκληρώνοντας τη μεταφορά όλων των πληροφοριακών του υποδομών στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud).

Η μετάβαση περιλαμβάνει το σύνολο των εφαρμογών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων του οργανισμού, ενισχύοντας την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και επαγγελματίες.

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Το Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) αποτελεί την ενιαία ψηφιακή υποδομή του Ελληνικού Δημοσίου για τη φιλοξενία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων και λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση του έργου, το Ελληνικό Κτηματολόγιο γίνεται ένας από τους πρώτους φορείς δημοσίου δικαίου αυτής της κλίμακας που μεταφέρει πλήρως την ψηφιακή του λειτουργία στο G-Cloud, διασφαλίζοντας αξιόπιστες και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και σηματοδοτώντας μια νέα γενιά κρίσιμων ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου.

Στην πράξη, τονίζεται, η μετάπτωση σημαίνει ότι η ψηφιακή λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου μεταβαίνει από παλαιές, κατακερματισμένες υποδομές στο ενιαίο και ασφαλές Κυβερνητικό Cloud.

«Για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η μετάβαση αυτή δεν αποτελεί απλώς τεχνική αναβάθμιση. Συνιστά αλλαγή εποχής. Ο Φορέας, ως κρίσιμη εθνική υποδομή, διαχειρίζεται δεδομένα που συνδέονται με την ιδιοκτησία, τις συναλλαγές, τις επενδύσεις, τον χωρικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης», σημειώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι βασικοί πυλώνες της μετάβασης

Ενοποίηση: Τεχνολογίες, εφαρμογές και δεδομένα δεκαετιών, που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ενοποιούνται πλέον σε μία σύγχρονη, ενιαία και ευέλικτη ψηφιακή υποδομή. Η ενοποίηση αυτή βελτιστοποιεί τη λειτουργία του Φορέα και δημιουργεί τις βάσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα: Η μετάβαση στο G-Cloud ενισχύει την επιχειρησιακή συνέχεια και τη σταθερότητα των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου, με ταχύτερη απόκριση και απρόσκοπτη πρόσβαση για πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και μηχανικούς.

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Ψηφιακή Θωράκιση: Τα δεδομένα που αφορούν εκατομμύρια ιδιοκτησίες και πολίτες προστατεύονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Η μετάβαση στο Κυβερνητικό Νέφος ενισχύει ταυτόχρονα την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την ανθεκτικότητα των συστημάτων και την εμπιστοσύνη πολιτών και επαγγελματιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους.

Οι στόχοι μετά τη μετάβαση στο G-Cloud

Η ολοκλήρωση της μετάβασης στο G-Cloud αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα δημόσιας διοίκησης της χώρας. Όπως επισημαίνεται, η νέα ψηφιακή υποδομή δεν καλύπτει μόνο τις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του φορέα, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πιο σύγχρονων και ασφαλών υπηρεσιών στο μέλλον.

Με τη μεταφορά όλων των συστημάτων και δεδομένων στο Κυβερνητικό Νέφος, το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενισχύει την ασφάλεια των πληροφοριών, τη σταθερότητα των υπηρεσιών και την επιχειρησιακή του ανθεκτικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού του.

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Παράλληλα, οι άμεσες προτεραιότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα έως το τέλος του 2026, τη μείωση των εκκρεμοτήτων μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων και την ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων, με βασικό στόχο την πλήρη ένταξη του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα έργο με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των δεδομένων, τη σταθερότητα των υπηρεσιών και την καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Με τη μετάβαση στο G-Cloud, μία κρίσιμη εθνική υποδομή αποκτά ισχυρότερη τεχνολογική βάση, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα να υποστηρίξει πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανοίγει τον δρόμο για τη νέα γενιά ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου. Είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα κράτος πιο ασφαλές, πιο γρήγορο και πιο φιλικό προς τον πολίτη».

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