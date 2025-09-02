O πρώην υπουργός και αρχηγός των ΑΝ.ΕΛ επιβεβαιώνει σε δηλώσεις του προς τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι είχε γνωριμία με συγκεκριμένο πρόσωπο και την τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε σε ηχητικό από υλικό που ηχογραφήθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για το κύκλωμα της μαφίας στην Κρήτη.

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω», ακούγεται να διαβεβαιώνει έναν εκ των βασικών κατηγορούμενων για την κρητική μαφία (φέρεται ως αρχηγός), ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ταυτόχρονα, στον διάλογο που έχει καταγράψει ο «κοριός» της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος διαβεβαίωνε ότι ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, για λογαριασμό του οποίου μεσολαβούσε, ώστε να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, είχε εξασφαλισμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ, με τον Πάνο Καμμένο να τον καθησυχάζει, ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα», τότε «το ελέγχει απόλυτα».

Advertisement

Advertisement

Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον «ξενοδόχο»

Πρόσωπο κυκλώματος: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Πρόσωπο κυκλώματος: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Πρόσωπο κυκλώματος: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Advertisement

Πρόσωπο κυκλώματος: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Πρόσωπο κυκλώματος: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Advertisement

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Πάνος Καμμένος: “Δεν έχω σχέση…δεν τους ξέρω” αλλά… τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ”

Την δική του εκδοχή έδωσε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, για την υπόθεση με την προώθηση κληρικού στη θέση του Επισκόπου στη Κρήτη.

Advertisement

Απαντώντας τόσο στον ΑΝΤ1 όσο και στον ΣΚΑΙ, σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση με το κύκλωμα μαφίας στη Κρήτη, ο πρώην Υπουργός ήταν κατηγορηματικός. «Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΙ, ο κ. Καμμένος απάντησε: «τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα».

Επίσης σε ανάρτησή του ο κ.Καμμένος γράφει

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. Advertisement September 2, 2025

Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον «ξενοδόχο»

Advertisement

Πρόσωπο κυκλώματος: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Πρόσωπο κυκλώματος: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Advertisement

Πάνος Καμμένος: Ναι

Πρόσωπο κυκλώματος: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Πρόσωπο κυκλώματος: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Πρόσωπο κυκλώματος: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!