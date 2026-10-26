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Στην πολιτική λέμε συχνά ότι ανεβαίνει η πίεση. Στις 26 Οκτωβρίου 2018, όμως, η φράση απέκτησε σχεδόν κυριολεκτική σημασία. Ένα πακέτο που έφτασε με την υπηρεσιακή αλληλογραφία στο υπουργείο Εξωτερικών θεωρήθηκε ύποπτο και προκάλεσε συναγερμό. Το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι ειδικοί της αστυνομίας.

Η μεγάλη κινητοποίηση

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Περίπου 70 εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός κτιρίου, καθώς οι πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ανέλαβαν να ελέγξουν το δέμα. Η κινητοποίηση ήταν απολύτως σοβαρή: όταν ένα αντικείμενο κρίνεται ύποπτο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων τι περιέχει. Και ασφαλώς, σε τέτοιες περιπτώσεις η πρόληψη προηγείται του χιούμορ.

Ο «ένοχος» μετρούσε την πίεση

Η ανατροπή ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι μέσα στο πακέτο δεν υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός αλλά ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο. Παραλήπτης του ήταν ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης. Σύμφωνα με τα όσα μπορώ να βεβαιώσω ζώντας το περιστατικό εκ των έσω, επειδή η αντιπροεδρία δεν διέθετε δικό της μηχάνημα ακτίνων Χ, η αλληλογραφία της περνούσε για έλεγχο από το υπουργείο Εξωτερικών.

Και κάπως έτσι, ένα μηχάνημα που προοριζόταν να ελέγχει την αρτηριακή πίεση κατάφερε πρώτα να ανεβάσει την πίεση μιας ολόκληρης υπηρεσίας. Δεν γνωρίζουμε τι έδειξε τελικά το πιεσόμετρο στον παραλήπτη του. Αν όμως μετρούσε το άγχος των υπαλλήλων εκείνο το μεσημέρι, ίσως χρειαζόταν μεγαλύτερη οθόνη!

Η διπλωματία των… παλμών

Η ιστορία είχε ευτυχώς αίσιο τέλος, χωρίς τραυματισμούς ή πραγματική απειλή από το δέμα. Έμεινε, ωστόσο, ως μία από τις πιο παράξενες ειδήσεις της πολιτικής καθημερινότητας: ένα υπουργείο Εξωτερικών σε κατάσταση συναγερμού, όχι εξαιτίας διεθνούς κρίσης αλλά εξαιτίας ενός οργάνου υγείας.

Το δίδαγμα; Στην πολιτική μπορεί να χρειάζονται ψυχραιμία, γερά νεύρα και καλή διπλωματία. Αλλά, όπως αποδείχθηκε εκείνη την Παρασκευή, καμιά φορά χρειάζεται και ένα πιεσόμετρο. Αρκεί να μη φτάσει ως «ύποπτο δέμα».