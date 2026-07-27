Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Advertisement

Advertisement

DFM Papadopoulou headed the Greek delegation in the third round of the Joint Greek-Libyan Technical Committee on Maritime Boundary Delimitation which took place today in Athens. pic.twitter.com/etJdsxBJ2B — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 27, 2026

Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επήρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης.

Ο διάλογος τόσο στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας όσο και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έστω και με δυσκολίες είναι θετική εξέλιξη καθώς μάλιστα διεξάγεται μετά από πολύ καιρό τόσο με το καθεστώς της Τρίπολης όσο και της Βεγγάζης.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές συγκλίσεις, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά οι δυο πλευρές, μετά απο αρκετά χρόνια, διατηρούν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας αποκλειστικά για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Η Αθήνα το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να συνεχίζει τον θεσμικό διάλογο με την κυβέρνηση της Τρίπολης και παράλληλα να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Ανατολική Λιβύη.