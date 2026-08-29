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Η Αθήνα χαρακτήρισε τις αιτιάσεις της Άγκυρας αβάσιμες και απαράδεκτες, τονίζοντας ότι η επανάληψή τους δεν τους προσδίδει καμία νομική ισχύ.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο βασίζεται στις διεθνείς συνθήκες και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή περαιτέρω σχολιασμού.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών είχε προηγουμένως αμφισβητήσει την κυριαρχία ελληνικών νησιών, επικαλούμενος τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις σχέσεις των δύο χωρών.

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Σκληρή απάντηση στην Άγκυρα για τις νέες αιτιάσεις της σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έδωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει «αβάσιμο και απαράδεκτο» τον ισχυρισμό που επαναφέρει η Τουρκία με αφορμή την ανακοίνωση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανάληψη των ίδιων θέσεων δεν τους προσδίδει καμία νομική ισχύ.

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«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

«Δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό»

Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι το ζήτημα της κυριαρχίας στο Αιγαίο δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή αμφισβήτησης, καθώς η θέση της Αθήνας εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και στο διεθνές δίκαιο.

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Νέα αιχμή από την Άγκυρα

Η απάντηση της Αθήνας ήρθε μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ο οποίος επιχείρησε εκ νέου να θέσει ζήτημα κυριαρχίας ελληνικών νησιών και άλλων «γεωγραφικών σχηματισμών» στο Αιγαίο.

Ο Κετσελί υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε σχέση με τα ζητήματα που, σύμφωνα με την Άγκυρα, παραμένουν ανοιχτά στο Αιγαίο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες», επαναφέροντας μια πάγια θέση της τουρκικής πλευράς που η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά.

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Ο Τούρκος αξιωματούχος επικαλέστηκε, μάλιστα, τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, που υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται προσέγγιση συμβατή με το συγκεκριμένο πλαίσιο.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».

Με τη νέα της τοποθέτηση, η Αθήνα επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση που ανοίγει εκ νέου η Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφώς καθορισμένο από τις διεθνείς συνθήκες.

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