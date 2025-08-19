Η τιμή στο σουβλάκι έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Από τα 2 ευρώ που κόστιζε, πλέον δύσκολα θα το βρει κανείς κάτω από 4 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιοχές –κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα– ξεπερνά ακόμη και τα 5 ευρώ.

Το αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων έχει εδώ και καιρό «σπάσει» το φράγμα των 4 ευρώ, με ορισμένα καταστήματα να το πωλούν ήδη στα 5,20 ευρώ. Έτσι, από λαϊκό φαγητό τείνει να μετατραπεί σε… είδος πολυτελείας, αλλάζοντας μία από τις πιο καθιερωμένες συνήθειες των καταναλωτών, ιδιαίτερα των νέων.

Advertisement

Advertisement

Αν και υπάρχουν περιοχές όπου η τιμή παραμένει χαμηλότερη –από 3,30 έως 3,70 ευρώ– σε πολλές άλλες έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 ευρώ. Ακόμη και σε απομακρυσμένες συνοικίες, οι τιμές κινούνται πλέον μεταξύ 4,50 και 4,90 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα, το σουβλάκι στα ανατολικά της πόλης φτάνει τα 5,20 ευρώ.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στα νησιά, όπου οι επισκέπτες του καλοκαιριού διαπίστωσαν ότι οι τιμές… ξέφυγαν εντελώς.

Οι καταστηματάρχες αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλό κόστος κρέατος, ρεύματος και ενοικίων, τονίζοντας ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να μετακυλίσουν το βάρος στον καταναλωτή. Ακόμη και όσοι δεν έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων από τον Σεπτέμβριο.

Οι καταναλωτές, αν και αντιλαμβάνονται τις πιέσεις που δέχονται οι επαγγελματίες, δεν κρύβουν τον προβληματισμό και την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι το παραδοσιακό σουβλάκι έχει γίνει πλέον τόσο ακριβό.