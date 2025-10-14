Το Taste Atlas δημοσίευσε τη νέα λίστα του με τα καλύτερα τυλιχτά στον κόσμο, χαρίζοντας την πρώτη θέση στο διεθνώς αναγνωρισμένο -και αγαπημένο από πολλούς- ελληνικό σουβλάκι, ή όπως το αποκαλεί επίσημα η ιστοσελίδα, «Gyros».

Ωστόσο, τα μισά από τα δέκα καλύτερα τυλιχτά στον κόσμο είναι από το Μεξικό, όπως τα πιάτα εντσιλάδας και μπουρίτο.

Γράφει το Taste Atlas για το σουβλάκι: «Ο γύρος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά street food πιάτα. Παρασκευάζεται από κρέας, όπως χοιρινό και κοτόπουλο (στην Ελλάδα), ή αρνί και μοσχάρι (που προτιμώνται σε άλλες χώρες), το οποίο ψήνεται σε κάθετα σε σούβλα. Το κρέας κόβεται σε λεπτές φέτες και συνήθως τοποθετείται μέσα σε πίτα, μαζί με σάλτσες όπως το τζατζίκι και λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι και αγγούρι».

Συνεχίζει: «Η λέξη ”γύρος” προέρχεται από το ελληνικό ρήμα ”γυρίζω”, που σημαίνει «περιστρέφω», αναφερόμενη στη συνεχή περιστροφή της κάθετης σούβλας όπου ψήνεται το κρέας. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο γύρος έχει τις ρίζες του στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οι στρατιώτες του περνούσαν κομμάτια κρέατος στα σπαθιά τους και τα έψηναν στη φωτιά», καταλήγει.

Taste Atlas: Τα 10 καλύτερα τυλιχτά στον κόσμο:

Γύρος Sangchu ssam, Νότια Κορέα Tantuni, Τουρκία Enchiladas Suizas, Μεξικό Carne Asada Burrito, ΗΠΑ Kathi roll, Ινδία Burrito, Μεξικό Enchiladas, Μεξικό Mulita, Μεξικό Enchiladas mineras Μεξικό





Το Taste Atlas συνοδεύει επίσης το σουβλάκι με ισπανικό κόκκινο κρασί.

Με πληροφορίες από Taste Atlas