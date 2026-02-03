Περίπου μία δεκαετία έπειτα από μία τεράστια καθίζηση σε δημόσιο πάρκινγκ της Αθήνας, δρομολογήθηκε το κλείσιμο του «κρατήρα» που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2018 και που τράβηξε μέσα τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία αιωρούνταν.

Ειδικότερα, στις 11 Μαίου 2018, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Καλλιθέας αντίκρισαν σοκαριστικές εικόνες, καθώς μία τεράστια τρύπα άνοιξε στο έδαφος του δημόσιου πάρκινγκ, «καταπίνοντας» τα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα δίπλα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο.

Έκτοτε, το πάρκινγκ του ΗΣΑΠ ανέστειλε επ’ αόριστον την λειτουργία του για λόγους ασφαλείας, σε ένα σημείο στο οποίο ακριβώς από κάτω περνάει ο Ιλισός ποταμός. Περίπου οκτώ χρόνια μετά από αυτό το σοκαριστικό περιστατικό, η τρύπα παραμένει ανοιχτή και οι κάτοικοι στερούνται έναν σημαντικό χώρο στάθμευσης για εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Οι αρμόδιοι φορείς εκτίμησαν ότι η καθίζηση ήταν αποτέλεσμα διάβρωσης στην πλάκα που καλύπτει την εγκιβωτισμένη κοίτη του Ιλισού ποταμού, ενώ σημείωσαν και τις υπόλοιπες περιοχές στις οποίες εγκυμονούσε παρόμοιος κίνδυνος.

Παρόλα αυτά, την περασμένη Πέμπτη (29/1) ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών για το έργο, οι οποίες αποσφραγίστηκαν, κάτι που σημαίνει ότι πλέον έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση της καθίζησης.

Στην περίληψη της διακήρυξης σύμβασης έργου της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρεται ότι η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 1.800.540 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με τα χρήματα να αντλούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλαδή η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Όσον αφορά τη διάρκεια του έργου, η συνολική προθεσμία για την περαίωσή του έχει οριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Πηγή: carandmotor.gr