Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες ενός ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στον δρόμο, το προειδοποιητικό τρίγωνο, φαίνεται πως μπαίνει σταδιακά σε διαδικασία αντικατάστασης, καθώς νέες τεχνολογίες υπόσχονται μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς να απαιτείται η έξοδος του οδηγού από το όχημα.

Το προειδοποιητικό τρίγωνο αποτελεί για δεκαετίες βασικό στοιχείο του εξοπλισμού κάθε αυτοκινήτου και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα οδικής ασφάλειας. Η χρήση του ξεκινά να διαμορφώνεται ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να αναζητούν τυποποιημένα μέσα σήμανσης για ακινητοποιημένα οχήματα. Με την πάροδο των χρόνων, και μέσα από διεθνείς συμφωνίες, καθιερώθηκε ως υποχρεωτικό μέσο προειδοποίησης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας από το 1978.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητά του ως οπτικό σήμα, το τρίγωνο συνοδεύεται από μια σοβαρή αδυναμία: ο οδηγός πρέπει να εγκαταλείψει το όχημά του για να το τοποθετήσει στο οδόστρωμα. Αυτή η διαδικασία, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς εκτίθεται στην κυκλοφορία για αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι λίγα τα περιστατικά σοβαρών τραυματισμών ή και θανάτων που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία. Χαρακτηριστικά, στην Ισπανία έχουν καταγραφεί δεκάδες θύματα τα τελευταία χρόνια σε παρόμοιες συνθήκες, γεγονός που επιτάχυνε τις αποφάσεις για αλλαγή του συστήματος προειδοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ισπανία προχωρά στην καθιέρωση του φάρου V-16, μιας μικρής φωτεινής συσκευής που τοποθετείται στο όχημα χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να βγει στο δρόμο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χρήση του θα είναι υποχρεωτική και θα αντικαταστήσει πλήρως το κλασικό προειδοποιητικό τρίγωνο. Η συσκευή ενεργοποιείται εύκολα και εκπέμπει έντονο φωτεινό σήμα, καθιστώντας το όχημα ορατό από μεγάλη απόσταση, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πιο προηγμένες εκδόσεις του V-16 διαθέτουν και δυνατότητα αποστολής δεδομένων θέσης μέσω δικτύου, ενημερώνοντας αυτόματα τις αρμόδιες υπηρεσίες για το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του οχήματος. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα δίκτυο άμεσης πληροφόρησης που μπορεί να συμβάλει στη γρηγορότερη διαχείριση περιστατικών και στη μείωση δευτερογενών ατυχημάτων.

Στην Ελλάδα, η τεχνολογία αυτή δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη νομοθεσία ως υποχρεωτική, ωστόσο ήδη υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από την αγορά. Ορισμένες εταιρείες αυτοκινήτων την προσφέρουν ως πρόσθετο εξοπλισμό, ενώ στην εμπορική αγορά διατίθενται συσκευές με διαφορετικά επίπεδα λειτουργιών και τιμών.

Η μετάβαση από το παραδοσιακό τρίγωνο σε «έξυπνα» συστήματα προειδοποίησης δείχνει μια γενικότερη τάση στην αυτοκίνηση: τη σταδιακή ενσωμάτωση της συνδεσιμότητας και της αυτοματοποίησης ακόμη και σε απλά στοιχεία ασφαλείας. Αν και το μέτρο δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί ευρέως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η συζήτηση για το μέλλον του προειδοποιητικού τριγώνου φαίνεται πλέον να έχει ανοίξει για τα καλά.