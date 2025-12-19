Tραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής όταν ένα βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του ενώ κοιμόταν μαζί τους στο ίδιο κρεβάτι.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το κοριτσάκι είχε κοιμηθεί δίπλα στον πατέρα του, ενώ ο δίδυμος αδελφός του βρισκόταν στην πλευρά της μητέρας. Όταν το ζευγάρι των δύο 19χρονων ξύπνησε το πρωί, διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν νεκρό.

Η 19χρονη μητέρα, μιλώντας στο LiveNews, είπε πως και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά μαζί τους στο κρεβάτι και δεν υπάρχει περίπτωση να έπεσαν πάνω στο άτυχο μωρό κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ό,τι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος την ώρα του ύπνου να έπεσε πάνω στο παιδάκι, είπε:

«Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας κι εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και σύντροφος μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε την νεκροψία».

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.