Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας 50 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια, σήμερα το πρωί (30/12).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο άνδρας πέρασε από σημείο χωρίς διάβαση, προκειμένου να πάει στην εργασία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.



Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν», ωστόσο λίγο αργότερα έχασε τη μάχη για ζωή.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Βαγόνι τρένου της Hellenic Train (EUROKINISSI)

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.



Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.



Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)