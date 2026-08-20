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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 72χρονης στη Λάρισα, καθώς το πρωί της Πέμπτης (20.8.26) εντοπίστηκε νεκρή σε περιοχή κοντά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η σορός της Θεοδώρας Ντρίτσου εντοπίστηκε περίπου στις 09:00 το πρωί από συγγενείς της σε τάφρο με πυκνή βλάστηση και καλαμιές σε μικρή απόσταση από το σπίτι της.

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tinealarissa.gr tinealarissa.gr

Τα ίχνη της 72χρονης, που έπασχε από άνοια, είχαν χαθεί από τις 3 Αυγούστου. Κατά την επιστροφή της στο σπίτι της είχε αποβιβαστεί από το αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 στη στάση Αγία Σοφία, επί της Λεωφόρου Καραμανλή, μία στάση νωρίτερα από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιούσε.

Από εκεί και μετά τα ίχνη της χάθηκαν. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν καθημερινά μέχρι τον σημερινό εντοπισμό της σορού της.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ενώ πλέον η έρευνα στρέφεται στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 72χρονη έχασε τη ζωή της. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου.

Η Θεοδώρα Ντρίτσου αγνοούνταν από τις 3 Αυγούστου και η εξαφάνισή της είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στη Λάρισα, με την οικογένειά της να την αναζητά επί περισσότερες από δύο εβδομάδες.