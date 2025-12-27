Τραγωδία εξελίχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τις 7.00 π.μ. 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε από περιοίκους χωρίς τις αισθήσεις του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν είχε σημάδια ζωής. Από την πρώτη εικόνα καταδεικνύονταν πως ο 53χρονος βρίσκονταν ώρες στο συγκεκριμένο σημείο.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με το Α.Τ. Λάρισας να διεξάγει την έρευνα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο άνδρας φαίνεται πως κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Πηγή: larissanet