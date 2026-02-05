Μωρό έξι μηνών έχασε τη ζωή του στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Σύμφωνα με το Tempo24, το παιδί, αλλοδαπής καταγωγής, μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με το Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα και οι γονείς το βρήκαν νεκρό στην κούνια του.

Οι γονείς από την Αλβανία έχουν άλλο ένα μεγαλύτερο παιδί και κατοικούν χρόνια στο Θέρμο Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται, ενώ το βρέφος έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του νοσοκομείου Ρίου.