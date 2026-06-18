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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του OPEN. Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμό στο χέρι και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της βρέθηκε ο Νίκος Στραβελάκης.

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Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής που παρουσιάζουν οι δύο δημοσιογράφοι στο OPEN. Την ώρα που βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο του τηλεοπτικού σταθμού, εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού, προκαλώντας και εστία φωτιάς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso, η Μίνα Καραμήτρου βρισκόταν σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Το ωστικό κύμα την παρέσυρε, ενώ θραύσματα μετάλλων την τραυμάτισαν. Συνάδελφοί της έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Metropolitan.

Ο Νίκος Στραβελάκης παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό της, ενώ μάλιστα δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM. Η δημοσιογράφος νοσηλευόταν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, υπό ιατρική παρακολούθηση.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και αξιολόγησαν την κατάστασή της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υγεία της δεν εμπνέει ανησυχία, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο σοκ και την αναστάτωση που της προκάλεσε η έκρηξη.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα. Αν βρισκόταν πιο κοντά στο σημείο της έκρηξης, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές», φέρονται να δήλωσαν συνάδελφοί της στην Espresso.

Το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εφημερίδων, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασαν την έκπληξή τους για το περιστατικό, διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της Espresso με το σχετικό ρεπορτάζ.

«Τι έπαθε; Περαστικά! Να προσέχουμε τα κλιματιστικά, γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στη Μίνα Καραμήτρου.