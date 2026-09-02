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Έντονη ανησυχία προκαλούν τα διαδοχικά περιστατικά πυροβολισμών αλόγων στην Κεφαλονιά, με το ζήτημα των ανεπιτήρητων ιπποειδών να παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η φιλοζωική οργάνωση «Αδέσποτα Εν Δράσει – Ελλάς», με ανάρτησή της στο Facebook, κάνει λόγο για τρίτο περιστατικό πυροβολισμού αλόγου στο νησί, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.

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Η οργάνωση ζητά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, καθώς εδώ και μήνες, όπως αναφέρει, ζητά οργανωμένη διαχείριση των ανεπιτήρητων ιπποειδών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τρίτο άλογο πυροβολήθηκε στην Κεφαλονιά – Πόσα ακόμη περιστατικά χρειάζονται για να υπάρξει δράση;

Ο τρίτος πυροβολισμός αλόγου στην Κεφαλονιά, για τον οποίο έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις, αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό και επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο πρόβλημα.

Εδώ και μήνες ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές οργανωμένη και νόμιμη διαχείριση των ανεπιτήρητων ιπποειδών. Δεν περιοριστήκαμε όμως στις καταγγελίες. Προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις.

Στις 16 Μαρτίου, με δικά μας έξοδα, φέραμε στην Κεφαλονιά ειδικό στη διαχείριση ιπποειδών. Στις 19 Μαρτίου καταθέσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την οργάνωση των στειρώσεων. Όλα αυτά ήταν σε γνώση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρή.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ουσιαστική απάντηση.

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Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Ελειό–Πρόννους, όταν οι διαθέσιμες εκτάσεις βοσκής περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο, στις 7 Αυγούστου προσφερθήκαμε να δωρίσουμε 100 μπάλες σανού και να αγοράσουμε δεξαμενές νερού, ώστε τα άλογα να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό και να μειωθεί η ανάγκη τους να εισέρχονται σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Ο Δήμος Αργοστολίου έδωσε αριθμό πρωτοκόλλου 13806/7-8-2026. Από την Περιφέρεια δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα ουσιαστική απάντηση.

Τώρα, η Help Horses ΑΜΚΕ (Help Horses Υμηττός) προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία και τη συνεργασία της για την οργανωμένη διαχείριση των ιπποειδών. Εμείς αποδεχόμαστε την πρόταση και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε.

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Παράλληλα, σε δημόσιες και γραπτές δηλώσεις του κ. Κουρή έχει αναφερθεί ποσό 50.000 ευρώ για δομή φιλοξενίας και διαχείρισης των αλόγων. Ζητάμε, επομένως, από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γιάννη Τρεπεκλή και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρή να ενημερώσουν δημόσια:

Τι έχει γίνει; Τι πρόκειται να γίνει; Και πότε; Δεν ζητάμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα άλογα και στους ανθρώπους. Η σωστή διαχείριση προστατεύει και τους δύο. Θέλουμε να προστατευθούν τα άλογα, αλλά και οι κάτοικοι, οι παραγωγοί, οι περιουσίες τους και η δημόσια ασφάλεια. Οι λύσεις υπάρχουν. Η τεχνογνωσία υπάρχει. Η διάθεση συνεργασίας υπάρχει.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι δράση.

Αδέσποτα Εν Δράσει- Ελλάς».

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Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η φιλοζωική οργάνωση είχε αναφέρει ότι στην Κεφαλονιά ζουν σήμερα περίπου 100–130 ανεπιτήρητα άλογα, αριθμός που, σύμφωνα με την ίδια, αυξάνεται σταθερά.

Το ζήτημα αφορά πλέον όχι μόνο την προστασία των ζώων, αλλά και την ασφάλεια κατοίκων, παραγωγών και περιουσιών, καθώς τα ανεπιτήρητα ιπποειδή αναζητούν τροφή και νερό σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

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