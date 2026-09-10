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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (10/9) στη Νάξο στην περιοχή Μητροπόλου, πάνω από το Γαλανάδο, με θύμα μια 42χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η 42χρονη οδηγός, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

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Τραγικό αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να χάσει τη ζωή της ενώ οι δύο επιβάτες του άλλου οχήματος να τραυματιστούν ελαφρά.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.