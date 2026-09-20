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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/9) στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 18χρονες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στον κόμβο Αφρατίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Φύλλα του Δήμου Χαλκιδέων. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από την πορεία του και να ανατραπεί.

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Οι δύο νεαρές κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους από το αυτοκίνητο, ωστόσο τραυματίστηκαν από την ανατροπή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, καθώς και διασώστης της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στις δύο κοπέλες.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις 18χρονες και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πηγή: evia online