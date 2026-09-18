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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να μεταφέρθηκε ένα τραυματισμένο άλογο στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φέρεται να είχε δέσει το ζώο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος της καρότσας ενός οχήματος, με αποτέλεσμα το άλογο να κινείται πίσω από αυτό, πάνω στον δρόμο.

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Η ίδια καταγγελία κάνει λόγο για ένα ζώο που ήταν ήδη τραυματισμένο, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια του αλόγου, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε στα social media.

Δείτε το βίντεο από το Evima.gr:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το άλογο ή το εάν έχει υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό και την τύχη του ζώου.