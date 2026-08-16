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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έζησαν οι θαμώνες ενός μαγαζιού στους Αρκιούς, όταν η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκαν τυχαία στο ίδιο σημείο και αποφάσισαν να πάρουν τα μικρόφωνα.

Οι δύο δημοφιλείς τραγουδιστές χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια αυθόρμητη μίνι συναυλία, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες τους, παλιές και νεότερες.

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Η διάθεση ανέβηκε όταν είπαν το «Το Ωραιότερο Πλάσμα Του Κόσμου» με την Άννα Βίσση, που φορούσε ένα κόκκινο μακρύ φόρεμα, να χορεύει ζεϊμπέκικο. Τότε, ο Λευτέρης Πανταζής την αποθέωσε, φωνάζοντας «φωτιά στα κόκκινα και εγώ ο πυροσβέστης».

Λίγο αργότερα, η Άννα Βίσση πήρε τη σκυτάλη και ξεσήκωσε το μαγαζί με την «Αντίστροφη Μέτρηση», μετατρέποντας μια απρόσμενη συνάντηση σε ένα μικρό live που οι θαμώνες θα θυμούνται για καιρό.