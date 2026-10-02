Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο περιστατικό με άγριο ζώο – πιθανώς λύκος– κατεγράφη στη Χαλκιδική: Ειδικότερα, ζώο πλησίασε κάτοικο στη Νικήτη, με το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο.

Το ζώο φαίνεται να κινείται σε κατοικημένη περιοχή και να πλησιάζει πολύ κοντά έναν κάτοικο, παρά την παρουσία ανθρώπου και τον φωτισμό. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του και σηκώνεται, με το ζώο να απομακρύνεται.

Advertisement

Advertisement

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η εμφάνιση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, σε σημείο όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, κοντά σε σουπερμάρκετ, και όχι σε κάποια απομονωμένη ή σκοτεινή περιοχή. Το γεγονός αυτό εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς, όπως λένε, οι εμφανίσεις άγριων ζώων μέσα ή κοντά στους οικισμούς έχουν γίνει ολοένα και συχνότερες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι, εκτός από λύκους, κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και τσακάλια, ενώ τις βραδινές ώρες οι ήχοι τους ακούγονται, όπως περιγράφουν, σε μεγάλη έκταση. Υπενθυμίζεται πως υπάρχουν αναφορές και σε περιστατικά στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν συνδέονται με το ζώο στη Νικήτη.