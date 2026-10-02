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Η πρώτη από τις τέσσερις ξεχωριστές δίκες βουλευτών της ΝΔ κατηγορούμενων για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρχίζει σήμερα στο Μονομελές Εφετείο ενώπιον του οποίου δικάζεται λόγω ειδικής δωσιδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα.

Μαζί της στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς κ.α για αδικήματα πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακριβείς δηλώσεις, συγκεκριμένος κτηνοτρόφος -παραγωγός από την εκλογική περιφέρεια της κατηγορουμένης.

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Στην βουλευτή καταλογίζεται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι συγκατηγορούμενοι της δικάζονται ως φυσικοί αυτουργοί, ανά περίπτωση, σε απιστία, απάτη κλπ.

Η υπόθεση για την βουλευτή, φτάνει στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε, τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες, κατά της κ. Παπακώστα αλλά και κατά των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη , μετά την άρση ασυλίας τους από την Βουλή.

Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ