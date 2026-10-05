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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στο Βελεστίνο, όταν ένας άνδρας έπεσε θύμα επίθεσης από κουκουλοφόρους ληστές, οι οποίοι φέρεται να του είχαν στήσει ενέδρα έξω από την κατοικία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες είχαν φτάσει στην περιοχή και περίμεναν τον άνδρα, έχοντας οργανώσει το σχέδιό τους ώστε να τον αιφνιδιάσουν κατά την επιστροφή του. Στόχος τους φέρεται να ήταν να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσουν να τους οδηγήσει στο εσωτερικό του σπιτιού, προκειμένου να τον ληστέψουν.

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Όταν το θύμα έφτασε στο σημείο, οι κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν και σημειώθηκε συμπλοκή. Ο άνδρας δέχθηκε χτυπήματα, ενώ οι δράστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν ακινητοποιημένο και να τον βάλουν με τη βία μέσα στην κατοικία του.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, την κρίσιμη στιγμή οι φωνές και η φασαρία κινητοποίησαν την αδερφή του άνδρα, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Παράλληλα, αρκετοί γείτονες βγήκαν από τα σπίτια τους, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Η απρόσμενη παρουσία άλλων ανθρώπων φαίνεται πως ανέτρεψε τα σχέδια των δραστών. Οι κουκουλοφόροι σταμάτησαν την προσπάθειά τους και απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο, προτού καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη ληστεία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, στην περίπτωση που έχει καταγραφεί η παρουσία ή η διαφυγή των κουκουλοφόρων.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα βήματα των δραστών μετά την επίθεση και να διαπιστώσουν αν είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει το θύμα, γνωρίζοντας τις κινήσεις και τις ώρες κατά τις οποίες επέστρεφε στην κατοικία του.

Πηγή: taxydromos.gr