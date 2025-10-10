Εντός της ημέρας (10/10) αναμένεται να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική, ο 12χρονος που έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης με μαχαίρι από 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Η εικόνα του, σύμφωνα με τους γιατρούς είναι καλύτερη, αυτό όμως που τους ανησυχεί είναι ένα χτύπημα στο μάτι του παιδιού, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.

To μεσημέρι της Παρασκευής οδηγήθηκε στον ανακριτή ο 13χρονος, που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του, έξω από σχολείο της Τρίπολης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το επεισόδιο, και τα δύο παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση του 13χρονου δεν κρίθηκε σοβαρή καθώς είχε χτυπήματα στο χέρι ενώ η εικόνα του 12χρονου ήταν πολύ πιο σοβαρή. Έφερε πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο αλλά και τον λαιμό και σοβαρά αιματώματα, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και το «Παίδων».