Για ένα κορίτσι φαίνεται ότι έγινε η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι έφεραν τον καυγά των δύο μαθητών σπου κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι κοντά στο σχολείο τους.

Οι δύο ανήλικοι έφυγαν από το σχολείο και κάποια στιγμή ο ένας φέρεται να μίλησε με άσχημα λόγια για τη φίλη του άλλου. Ακολούθησε καυγάς με τα δύο παιδιά να πιάνονται αρχικά στα χέρια ενώ ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με συνέπεια να τραυματιστούν και οι δύο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει «βοήθεια, τι κάνεις» και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.

Ο άτυχος μαθητής νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο στην εντατική, στο Παίδων Αγίας Σοφίας, ενώ έχει υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, φέροντας τραύματα σε κεφάλι, πρόσωπο και λαιμό.

Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε το μαχαίρι, ενώ σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Ο 13χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βίντεο και καταθέσεις για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του αιματηρού καβγά.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη, παντού ήταν χαραγμένος. Δεν καταλάβαμε τι ήταν αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν απλό μαχαίρι κουζίνας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.

«Το εγγόνι μου δεν άγγιζε μαχαίρι ούτε για να κόψει ψωμί. Δεν είχε σιδηρογροθιά, όπως ακούστηκε. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί. Αναρωτιέμαι, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά ή δάσκαλοι εκεί;» λέει η γιαγιά του 13χρονου.