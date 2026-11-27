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Η περηφάνια της για την κόρη της, Μπιάνκα, δεν έκρυψε η Βίκυ Καγιά, μετά την εμφάνιση της 11χρονης στην πασαρέλα του MadWalk 2026.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια ανέλαβε την παρουσίαση της φετινής διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περπάτησαν στην πασαρέλα ήταν και η κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, η οποία συμμετείχε στο σόου.

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Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή, η Βίκυ Καγιά μίλησε για τη συγκίνησή της, αλλά και για την αγάπη της κόρης της για την ιππασία. Όπως εξήγησε, η 11χρονη δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον χώρο του μόντελινγκ, καθώς το όνειρό της είναι να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα άλογα.

«Ένιωσα πάρα πολύ περήφανη, δεν ήθελα να κλάψω γιατί μου είχε βάλει eyeliner η make up artist και μου είχε πει έτσι και κλάψεις θα σε σκοτώσω, γιατί είχαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ήμουν πολύ περήφανη, είμαι καθημερινά πολύ περήφανη που τη βλέπω και μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Δεν μου λέει ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, νομίζω ότι το ξέχασε ήδη. Επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη στα άλογα, ιππεύει και πηδάει σε εμπόδια και είναι όνειρο ζωής της να γίνει σοβαρή αμαζόνα, ιππέας, μου είπε “ωραία μαμά, το κάναμε σωστά, θα μου πεις τώρα πώς θα κάνουμε τα κοτσιδάκια στο άλογο;”. Σαν να μην έχει γίνει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη βραδιά, η Μπιάνκα εμφανίζεται να περπατά στην πασαρέλα φορώντας ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες, ενώ τα ξανθά μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους της.

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