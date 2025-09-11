Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωση ένα βίντεο που δείχνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ να οδηγήσουν με ασφάλεια μία έγκυο σε κρισιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Οι αστυνομικοί αφού πρώτα εντοπίζουν το όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της, φαίνονται να συντονίζουν τις προσπάθειες για την γρήγορη και ασφαλή μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Η συνεισφορά των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ αποδείχθηκε πολύτιμη, καθώς χάρη στις συντονισμένες ενέργειές τους και την ταχύτητα με την οποία λειτούργησαν, παρέδωσαν την γυναίκα στους γιατρούς μέσα σε μόλις 15 λεπτά.