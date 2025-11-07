Το βίντεο με τη στιγμή της διάσωσης τουρίστα με την 10χρονη κόρη του, που είχαν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, από έναν νεαρό που έκανε kite surfing στην Επανομή Θεσσαλονίκης είχε καταπλήξει όλη την Ελλάδα και έγινε τότε viral.

To ρεπορτάζ της HuffPost ανέφερε εκείνη την ημέρα, ότι ο νεαρός αθλητής Αναστάσης Γκαρίπης, ηλικίας 21 ετών, που έκανε προπόνηση μαζί με μία συναθλήτριά του από την Ισπανία, είδε από μακριά τον πατέρα και την κόρη του που είχαν απομακρυνθεί από την ακτή. Τους πλησίασε και δίχως δεύτερη σκέψη τους έδωσε την σανίδα του να πιαστούν, με σκοποό να κολυμπήσουν προς την ακτή ή να περιμένουν για να φτάσει κάποιο σκάφος και να τους παραλάβει.

«Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση»

«Χρυσό Μετάλλιο Τιμής στον Αναστάση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας κύριο Τάμας Σούλιοκ. Σε μια τρίωρη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης που ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, για πρώτη φορά απονεμήθηκε σε πολίτη ξένης χώρας η ανώτερη διάκριση αριστείας, ως «επιβράβευση του ηρωισμού που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος», όπως τόνισε στην ομιλία του ο ΠτΔ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της Ισπανικής Κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα που τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο για τη συμμετοχή της στη διάσωση και η οικογένεια των διασωθέντων. Ακολούθησε δεξίωση με ευχάριστη έκπληξη την απόλαυση της πανσελήνου από το μπαλκόνι του Προεδρικού Μεγάρου και συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ευχαριστήρια ομιλία του Αναστάση Γκαρίπη

«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή.

Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».