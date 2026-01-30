Την στιγμή που η Λόρα βγάζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη από πρακτορείο στην Ομόνοια κατέγραψε η κάμερα του ταξιδιωτικού γραφείου.

Η Γερμανίδα ανήλικη έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa στο εν λόγω πρακτορείο.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου



Μιλώντας στο Live News ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείο ανέφερε τα εξής: «Ήταν 11:40 όταν πέρασε από εμάς. Ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, την ίδια μέρα. Είχε διαβατήριο, γερμανικό νομίζω ήταν. Πλήρωσε με μετρητά. Έβγαλε από εμάς το εισιτήριο και έφυγε αμέσως για το αεροδρόμιο. Ήθελε να φύγει το συντομότερο. Ήταν μόνη της, φόραγε μαύρα ρούχα. Δεν μας έδωσε τηλέφωνο. Το εισιτήριο έκανε περίπου 200 ευρώ».