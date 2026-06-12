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Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για σπείρες ανηλίκων που διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά στα βόρεια προάστια. Σε 9 συλλήψεις μελών 2 εγκληματικών οργανώσεων προχώρησε η Αστυνομία, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (11.6.26).

Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν στις 9 Ιουνίου σε περιοχές της Αττικής, 9 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ηλικίας 14, 15, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα 2 άτομα.

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Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι διάλογοι των 2 συμμοριών ανηλίκων που δρούσαν ως dealers ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής προμηθεύοντας ακόμα και κοκαΐνη σε παιδιά 13 ετών σε σχολεία και παιδικές χαρές.

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε μαθητές σχολείων και ακόμα τρία μέλη έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA να τραβούν με τη βία ανήλικο που τους χρωστούσε χρήματα έξω από ΙΧ. Τον ρίχνουν στο οδόστρωμα και τον ξυλοκοπούν άγρια.

Στα πλάνα φαίνεται ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας μαζί με άλλα μέλη της ομάδας να ρίχνουν μπουνιές και κλοτσιές στους δύο ανήλικους που δεν τους έδωσαν όλο το χρηματικό ποσό για τις δόσεις τους. Και οι δύο ανήλικοι δέχονται απανωτά χτυπήματα, ενώ στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δύο θύματα να έχει πέσει κάτω στο έδαφος όσο οι υπόλοιποι τον χτυπούν άγρια.

Λίγο αργότερα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο για να τον εκφοβίσουν ξανά. Από το συγκεκριμένο βίντεο, αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον αρχηγό και να ξεκλειδώσουν την έρευνα. Με βία και ξυλοδαρμούς φρόντιζαν να παίρνουν τα χρωστούμενα από τις πωλήσεις ναρκωτικών. Οι διάλογοι μεταξύ τους σοκάρουν:

«Συνήθως σε προσεγγίζουν και σου δίνουν ναρκωτικά δωρεάν στην αρχή. Μετά σε μπλέκουν και απαιτούν να τους δίνεις χρήματα», είπε κάτοικος περιοχής που γνωρίζει για τις δύο συμμορίες.

Οι διάλογοι και η δράση τους

Για τις συνομιλίες τους τα μέλη των συμμοριών χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογράφησης μηνυμάτων και κωδικές ονομασίες. «Μπλούζες» ήταν τα γραμμάρια κάνναβης, «λεκ» το χρηματικό αντίτιμο, «μικρά», «πιτσιρίκια» τα ανήλικα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης.

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Τα μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε χρησιμοποιούσαν ως κρυψώνα και χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες. Στις μεταξύ τους συνομιλίες αποκαλούσαν το κτίριο κωδικοποιημένα ως “τραπ”.

Η εγκληματική δραστηριότητα των νεαρών επεκτεινόταν σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο και Νέα Ερυθραία.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές βρήκαν συνομιλίες μεταξύ των μελών στις οποίες αναφέρουν:

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Μέλος Α: … στην τραμπούκα και στο ξύλο για να φοβηθούν.

Μέλος Β: Τώρα πρέπει να περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά.

Μέλος Α: Θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς εμάς και τα χαστούκια που έχεις φάει;

Μέλος Β: Ναι, ρε μπρο, όχι.

Μέλος Α: Κάνε το ίδιο ρε αδελφέ, βάρα τα…

Πάρκα, πλατείες, στάσεις λεωφορείων ακόμα και σχολικά προαύλια ήταν τα μέρη που τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέλεγαν για να πωλούν τις ναρκωτικές ουσίες. Προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμα και μαθητές της Α’ γυμνασίου, ενώ σε μία περίπτωση πούλησαν κοκαΐνη σε μία μαθήτρια 14 ετών.

«Άγνωστος»: Ρε μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο … ένα παιδάκι πρώτης Γυμνασίου.

«Κ»: Τον έπιασε και του είπε τι;

«Άγνωστος»: Κάτι, να δίνει.

«Κ»: Τι λες ρε.

«Άγνωστος»: Όταν σου λέω δεν κάνουν τα παιδιά, θα σε βάλουν εσένα φυλακή, δεν μ’ ακούς.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται:

«Κ»: Λοιπόν άκουσέ με, όταν έρθεις δουλειά, πέρα από τα 6 ευρώ ξέρεις τι άλλο θα σου δώσω;

«Γ»: Τι;

«Κ»: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου.

«Γ»: Γιατί;

«Κ»: Γιατί ρε μπρο εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτήν την βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.

Όπως έγινε γνωστό, σε αυτοκίνητο αξίας άνω των 150.000 ευρώ αποθήκευαν την κάνναβη, την κοκαΐνη και τα φαρμακευτικά δισκία. Η δράση τους ήταν τόσο οργανωμένη που όπως διαπιστώθηκε, μέσα σε μόλις 4 μέρες είχαν καταφέρει να διακινήσουν 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε πελάτες – μαθητές.

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«Κ»: Θέλω να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10.000 τον μήνα, να ξέρεις, θα τον …, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss».