Ανείπωτη θλίψη και οργή επικρατούν στην Κρήτη μετά το μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου, όπου το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, που φέρεται να συνδέεται με παλιά βεντέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από zarpanews.gr ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται μια 55χρονη νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, εργαζόμενη στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Η άτυχη γυναίκα, χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος την ιατρική κοινότητα των Χανίων αλλά και ολόκληρη την Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές ερευνούν πληροφορίες για τρίτο νεκρό, ενώ τουλάχιστον 15 άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα σε νοσοκομεία της περιοχής.