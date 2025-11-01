Ακραίες σκηνές βίας σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου άγνωστοι αντάλλαξαν πυροβολισμούς, μετατρέποντας το ήσυχο χωριό σε πεδίο μάχης. Από το αιματηρό περιστατικό έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για και τρίτο θύμα. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. από το Ηράκλειο και τη Μεσαρά, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να ερευνήσουν τις συνθήκες του επεισοδίου.

Οι κάτοικοι περιγράφουν εικόνες που θυμίζουν σκηνές πολεμικής ταινίας, με συνεχόμενους πυροβολισμούς να αντηχούν για αρκετή ώρα. Ο πανικός που επικράτησε ήταν έντονος, καθώς πολλοί φοβήθηκαν να βγουν από τα σπίτια τους. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος Αθήνας, μίλησε στην ΚΡΗΤΗ TV και στο Neakriti.gr, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε. «Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», δήλωσε συγκλονισμένος.

Ο άνδρας ανέφερε ότι το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς και πως γλίτωσε από θαύμα. «Για 10 πόντους δεν με πέτυχε μια σφαίρα. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο, ενώ το όχημα υπέστη τεράστιες ζημιές», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καλάσνικοφ και πιστόλια, γεγονός που δείχνει τον βαθμό οργάνωσης των δραστών. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη.