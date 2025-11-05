Τα τηλεφωνήματα, που έκανε ο 19χρονος καταζητούμενος μέχρι το απόγευμα τής Τρίτης, έδειξαν τον δρόμο στους αστυνομικούς του Οργανωμένου και της Ασφάλειας, προκειμένου να φτάσουν μία ανάσα από τα τρία αδέλφια για το φονικό στα Βορίζια και ουσιαστικά να τα αναγκάσουν να παραδοθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στον Ελληνικό Στρατό, χρησιμοποίησε ένα κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσει αρχικά με τον διοικητή του και να τον ενημερώσει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο στρατόπεδο, χρησιμοποιώντας μία δικαιολογία. Ο διοικητής του, όμως, πληροφορήθηκε για το περιστατικό στα Βορίζια, διαπίστωσε πως το επίθετο τού στρατιώτη του ταιριάζει με των εμπλεκομένων, ενημέρωσε την Αστυνομία και έθεσαν υπό παρακολούθηση τον αριθμό του 19χρονου.

Ο νεαρός ενεργοποίησε τη γραμμή ελάχιστες φορές, για να επικοινωνήσει με μία κοπέλα και οι αστυνομικοί από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν κατά προσέγγιση το στίγμα του και ξεκίνησαν τις εφόδους στην περιοχή του Τυμπακίου. Έτσι έφθασαν και στο ξενοδοχείο, όπου έμεινε μία νύχτα ο 19χρονος και προχώρησαν στη σύλληψη τού ιδιοκτήτη και του γιου του.

Με τις απανωτές εφόδους σε σπίτια συγγενών και φίλων στην περιοχή προκάλεσαν την “τεχνητή ασφυξία” -όπως αποκαλούν τη συγκεκριμένη μέθοδο οι αστυνομικοί- και υποχρέωσαν τα τρία αδέλφια να παραδοθούν.

Οι απολογίες

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου πήγε το πρωί της Τετάρτης η Ανακρίτρια, προκειμένου να συναντήσει τους τρεις συλληφθέντες, που παραδόθηκαν το προηγούμενο απόγευμα και να τους δώσει την προθεσμία, για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τα τρία αδέλφια, τα οποία καταζητούσαν οι αστυνομικοί από το πρωί του Σαββάτου για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς, δεν θέλησαν -σύμφωνα με πληροφορίες- να αποκαλύψουν στους αστυνομικούς πού είχαν βρει καταφύγιο τις προηγούμενες ημέρες, ενώ δεν παραδέχονται καν ότι ήταν οπλισμένα.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στη HuffPost πως τόσο οι δύο πρώτοι συλληφθέντες, που παραμένουν σε νοσοκομείο, όσο και οι επόμενοι τρεις δεν πρόκειται να μεταχθούν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης για να απολογηθούν, αλλά θα το πράξουν στο νοσοκομείο και την Αστυνομική Διεύθυνση αντίστοιχα για λόγους ασφαλείας.

Η βόμβα και ο “άγνωστος”

Ασφαλείς πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ ήδη έχουν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για το ποιος τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου το βράδυ της Παρασκευής, αλλά και για το πόσοι και ποιοι άλλοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Ο αριθμός των υπόπτων μειώνεται κάθε λεπτό που περνά, καθώς τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ αναλύουν τα δεδομένα, που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ μαρτυρίες δίνουν ξεκάθαρη κατεύθυνση για τους εμπλεκόμενους.

