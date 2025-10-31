Είναι πλέον γνωστό ότι η Pizza Hut επέστρεψε δυναμικά στον αθηναϊκό χάρτη, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στους φανατικούς της πίτσας, όσο και στους νοσταλγούς της Original Pan Pizza. Όμως η είδηση αυτή τη φορά δεν είναι η άφιξή της, αλλά το νέο και λαχταριστό κεφάλαιο που έφερε μαζί της: το όνομά του, WingStreet.

Μαζί με τις θρυλικές Original Pan Pizza, αυτές με την αφράτη ζύμη και τα πλούσια υλικά, αλλά και τις περίφημες Stuffed Crust (αυτό το γεμιστό στεφάνι που όλοι αγαπάμε), η Pizza Hut προσγειώνει στην Αθήνα μια νέα εμπειρία finger food, που λειτουργεί ιδανικά ως συνοδευτικό στην πίτσα, ενώ ταυτόχρονα έχει αρκετό χαρακτήρα για να σταθεί και μόνη της

Τι είναι τελικά αυτά τα WingStreet;

Στην κατηγορία των WingStreet συναντά κανείς ένα μικρό γευστικό παράδεισο με πρωταγωνιστή το κοτόπουλο σε διάφορες εκδοχές. Από τη μία, οι κλασικές φτερούγες χωρίς πανάρισμα, αρωματικές και ψημένες ιδανικά, κρατούν μέσα τους όλη τη φυσική νοστιμιά του κοτόπουλου. Από την άλλη, εκείνες με το χρυσαφένιο και extra τραγανό πανάρισμα, που είναι η απόλυτη comfort επιλογή. Δοκιμάστηκε δεόντως: το πανάρισμα κρατάει μέχρι την τελευταία μπουκιά, χωρίς να μουλιάζει, και το κοτόπουλο μέσα είναι πραγματικά γεμάτο σε κάθε δαγκωνιά.

Πέρα από τις φτερούγες, δοκιμάσαμε και τα WingStreet Fillets και τα WingStreet Fingers, που είναι φιλετάκια και λωρίδες κοτόπουλου αντίστοιχα – όλα με το ίδιο χαρακτηριστικό: ένα απολαυστικά τραγανό πανάρισμα που τα κάνει extra crispy απ’ έξω, ενώ στο εσωτερικό παραμένουν ζουμερά και τρυφερά, όπως πρέπει. Το αποτέλεσμα; Μπουκιές που γεμίζουν το στόμα με γεύση και υφή, και σε κάνουν να θες άλλη μία. Και άλλη μία. Και άλλη μία…

Για τους αναποφάσιστους – ή απλώς για όσους θέλουν να τα δοκιμάσουν όλα – υπάρχει και η επιλογή του WingStreet Platter. Ένα mix με φτερούγες, μπουκιές και φιλετάκια που σε αφήνει να ανακαλύψεις ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο, χωρίς να χρειαστεί να διαλέξεις. Είναι ο απόλυτος τρόπος να μοιραστείς ή και να δοκιμάσεις μόνος σου (χωρίς τύψεις) όλη τη γκάμα του WingStreet.

Φυσικά, όλη αυτή η εμπειρία δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τις κατάλληλες sauces. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Pizza Hut έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, δίνοντας επιλογές που κάνουν τέλειο ταίριασμα με το τραγανό κοτόπουλο. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε πιο spicy sauces, όπως η Chili που καίει τόσο-όσο και αφήνει ευχάριστη επίγευση, η Spicy BBQ με τη χαρακτηριστική καπνιστή γεύση και το ελαφρύ κάψιμο, ή η Totally Teriyaki που έχει γλυκόξινο χαρακτήρα και θυμίζει λίγο ασιατική κουζίνα. Αν πάλι θες κάτι πιο ήπιο, υπάρχει η Honey Mustard, που ισορροπεί τέλεια τη γλυκύτητα του μελιού με την απαλή αψάδα της μουστάρδας, αλλά και η Honey BBQ που είναι γλυκιά και ευχάριστα καπνιστή, ιδανική για όσους προτιμούν πιο ήρεμες γεύσεις.

Το καλύτερο είναι ότι μπορείς είτε να ζητήσεις να σου έρθουν οι μπουκιές και οι φτερούγες ήδη βουτηγμένες στις sauces, ώστε να «ποτίσουν» νοστιμιά χωρίς να χάσουν την crispy υφή τους, είτε να τις πάρεις ξεχωριστά, για να βουτάς όσο και όπως θέλεις.

​​Η επιστροφή της Pizza Hut στην Αθήνα δεν είναι απλώς μια nostalgic αναβίωση – είναι μια δυναμική επάνοδος με έντονη παρουσία και ξεκάθαρο μήνυμα. Η αλυσίδα γύρισε πιο νόστιμη από ποτέ, με τις κλασικές Original Pan Pizza να διατηρούν την ποιότητα που τις έκανε θρυλικές, αλλά και με έξυπνες νέες προσθήκες στο μενού – με κορυφαία το WingStreet. Η συνέχεια φαίνεται πολλά υποσχόμενη, και αναμένουμε το επόμενο βήμα — το άνοιγμα σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Αττικής. Γιατί όλα δείχνουν πως αυτή η επιστροφή δεν είναι προσωρινή, αλλά ήρθε για να ξαναγράψει τη θέση της Pizza Hut στον χάρτη της αθηναϊκής food σκηνής.

