Ξανά στο επίκεντρο βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο πιλότος της Sky Express, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για τις χιουμοριστικές και αυθόρμητες ανακοινώσεις του προς τους επιβάτες μετά την προσγείωση.

Πιο συγκεκριμένα, στα social media κυκλοφορεί ένα νέο βίντεο, με τον Έλληνα πιλότο να υπενθυμίζει στους επιβάτες της πτήσης ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε viral επειδή είπε ότι «ούτε τα πουλάκια δεν κατεβαίνουν έτσι», αλλά αυτή είναι η «αλήθεια», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωθήκαμε αβαβά. Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν βρίσκεσαι ακόμα στον αέρα ή έχεις ήδη πατήσει έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν κατεβαίνουν έτσι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Είχατε τη χαρά να ταξιδέψετε μαζί μας, οπότε τα είδατε κι εσείς. “Φτάσατε χωρίς “Ατσαλάτωτοι” ήρθατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, σας ευχαριστούμε».

Αμέσως μετά, οι επιβάτες αντέδρασαν με γέλια και χειροκροτήματα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο.