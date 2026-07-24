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Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με πολλούς δημοσιογράφους να εκφράζουν δημόσια τον προβληματισμό τους για τα όρια της ενημέρωσης και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Ανάμεσα σε όσους πήραν θέση είναι και η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram άσκησε δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης.

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Η δημοσιογράφος έκανε λόγο για εικόνες και πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται, επισημαίνοντας ότι πάνω από όλα πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς την οικογένεια του θύματος και ιδιαίτερα προς τις 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες βιώνουν μια ανείπωτη τραγωδία.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι ντροπή για τη δημοσιογραφία, ντροπή για την ΕΣΗΕΑ να γράφονται και να σχολιάζονται όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, μετά την δολοφονία ενός ανθρώπου. Και όλο αυτό το σίχαμα να “βαφτίζεται” ερευνητική δημοσιογραφία. Τεράστια ντροπή! Σεβασμός στα παιδιά και στην οικογένεια».

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης εγκλημάτων, με αρκετούς αστυνομικούς συντάκτες και εκπροσώπους των ΜΜΕ να υποστηρίζουν ότι η αναπαραγωγή ιδιαίτερα σκληρών λεπτομερειών δεν εξυπηρετεί την ενημέρωση, αλλά αντίθετα προσβάλλει τη μνήμη του θύματος και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους οικείους του.